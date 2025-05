Semana do Meio Ambiente inicia com plantio e limpeza de rio

Rosi Masiero





A Semana do Meio Ambiente começou nesta quinta-feira (29) em São José dos Campos. A primeira atividade aconteceu na região leste da cidade, com a participação de voluntários da comunidade, da empresa EDP e do Instituto EcoFaxina.

O grupo plantou novas árvores e limpou a área da nascente do Rio Pararangaba, contribuindo para a beleza e a preservação ambiental do local.

William Rodriguez Schepis, biólogo marinho e diretor-presidente do Instituto EcoFaxina, destacou a importância de iniciativas como essa. “É uma ação importante para a gente trazer à tona a necessidade dos cuidados com as áreas verdes do município, as áreas que são próximas a nascentes de rio, áreas de mata que vêm sendo degradadas”, afirmou.

William também enfatizou o potencial desses espaços para o uso sustentável da população: “Poderiam ter uma utilização para o bem-estar, para o lazer das pessoas, contemplação da natureza. São áreas muito bonitas”, disse.

As ações contam com servidores da Prefeitura e profissionais parceiros| Foto: PMSJC

Já Flávia Oliveira, engenheira ambiental da EDP, ressaltou a importância da parceria com a Prefeitura para realizar essa atividade, justamente no Dia da Energia. “Para a empresa vale muito estar aqui, junto com as demais instituições, fazendo valer a nossa política”, disse.

Programação

A Semana do Meio Ambiente segue com ações diversas até o dia 06 de junho. As atividades programadas têm por objetivo conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental e da sustentabilidade.

