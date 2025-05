Agência Minas Gerais | Governo de Minas vistoria as obras Hospital Regional de Divinópolis

Relacionadas



O Governo de Minas, por meio das secretarias de Estado de Saúde (SES-MG) e de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), realizou nesta sexta-feira (30/5) vistoria nas obras do Hospital Regional de Divinópolis (HRDV), no Centro-Oeste do estado. A construção da unidade, paralisada por quase dez anos, foi retomada em 2023 e deve ser concluída em 2025.

A unidade, que se chamará Hospital Regional Divino Espírito Santo, será um hospital universitário gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), em parceria com a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ).

Durante a visita, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, acompanhou o andamento da obra e apresentou os próximos passos. “A previsão é que entre agosto e setembro a obra esteja pronta com os leitos abertos. O custeio, parte dele garantido pelo Estado, já está publicado”, afirmou o secretário. Assim que estiver em funcionamento, o hospital vai beneficiar mais de 1,3 milhão de pessoas.





Felipe Natanael / Digital MG



A subsecretária de Edificações da Seinfra, Débora Dias do Carmo, explicou que a fase atual inclui adequações às normas atualizadas da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), já que a construção começou em 2010. “Vai ser o primeiro hospital entregue dentro do prazo e com orçamento definido, mostrando o compromisso do governo com o planejamento”, pontuou.

Paulo Henrique Cabral é eletricista na obra do Hospital Regional e acredita que a unidade vai ajudar a melhorar a saúde da população por ter uma boa estrutura física. “Ele é muito grande. Vai ajudar a desocupar o São João de Deus, Santa Mônica, UPA. Vai ser muito bom para Divinópolis”, avaliou.

Estrutura e capacidade

O HRDV terá 17 mil metros quadrados de área construída e 202 leitos, sendo 30 de UTI, dez de UTI neonatal e outros dez de Cuidados Intermediários Neonatais convencional (UCI) e cinco de UCI Canguru.

Também contará com 69 leitos de internação adulta, 31 para internação pediátrica, 20 leitos de observação no pronto atendimento, três de emergência e 12 consultórios para urgência e emergência.

Investimento garantido

Os recursos de R$ 40 milhões para a conclusão do hospital são provenientes do Acordo Judicial assinado entre o Governo de Minas, o Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública de Minas e a mineradora Vale S.A após o rompimento das barragens em Brumadinho, que tirou a vida de 272 pessoas e provocou uma série de danos sociais e ambientais.

Especialidades e serviços

O hospital disponibilizará atendimentos de obstetrícia clínica, obstetrícia cirúrgica, além de Centro de Parto Normal (CPN) tipo II e Gestação de Alto Risco (GAR) tipo II.

Também será disponibilizado acesso às clínicas cirúrgicas para procedimentos nas áreas de cirurgia geral, otorrinolaringologia, cirurgia pediátrica, cardiologia, neurologia, ortopedia e traumatologia, cirurgia plástica, cirurgia vascular e endovascular e procedimentos cirúrgicos na área de urologia.

Atendimentos em clínica médica, pediatria clínica, oftalmologia e cuidados com a saúde mental (rede de atenção psicossocial) serão outros serviços ofertados pelo hospital.

Vistorias

O secretário Fábio Baccheretti cumpriu agenda ainda nos municípios de Oliveira e Bom Despacho. Em Oliveira, visitou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a oncologia e hemodiálise do Hospital São Judas Tadeu do município. Em Bom Despacho esteve no Centro de Queimados e visitou as obras da UTI pediátrica.