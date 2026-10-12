Fundação Catarinense de Cultura abre inscrições para segunda edição do Edital Circuito Catarinense de Cultura

Estarão abertas, da 0h01 de 28 de março de 2026 às 23h59 do dia 27 de abril de 2026, as inscrições para o Edital Circuito Catarinense de Cultura, que a Fundação Catarinense de Cultura (FCC) operacionaliza no estado, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal. Os projetos devem ser enviados exclusivamente pela plataforma virtual, no endereço circuitocatarinensedecultura2026.fepese.org.br.

O Edital, no valor de R$ 27.520.000,00, fomentará 507 propostas em quatro modalidades: Festivais e Mostras; Evento Cultural ou Apresentação; Ações de Qualificação e Formação; e Ações artísticas culturais. Podem participar projetos das áreas de Artes Cênicas; Artes Visuais; Música; Literatura, Livro e Leitura; Audiovisual; Patrimônio Cultural, Patrimônio material, Patrimônio imaterial, Museus, arquivos, bibliotecas, Preservação e conservação, Patrimônio Gráfico; Culturas Populares e Tradicionais / Artesanato; Culturas Identitárias e Periféricas; e Cultura Digital / Arte e tecnologia.

As vagas foram distribuídas por regiões do estado, a fim de garantir a descentralização, ampliar o alcance do investimento público e fazer com que os recursos cheguem a diferentes territórios de Santa Catarina. O edital também prevê a obrigatoriedade de medidas de acessibilidade em todas as propostas, fortalecendo a inclusão e ampliando o acesso à cultura em todo o estado.

Quaisquer informações, dúvidas e/ou esclarecimentos, durante o período de inscrições até a etapa de assinatura do Termo de Execução e Entrega dos Dados Bancários, serão atendidos exclusivamente pelo e-mail circuitocatarinensedecultura@fepese.org.br e devem ser enviados até, no máximo, três dias úteis antes do encerramento do prazo da respectiva etapa, de acordo com o cronograma disponível na plataforma de inscrições. Após esta etapa, serão atendidos exclusivamente pelo e-mail leialdirblanc@fcc.sc.gov.br.

Próximos editais

Nas próximas semanas, a FCC deve lançar mais dois editais relativos à PNAB. No dia 4 de abril, está prevista a abertura das inscrições para o Revitaliza SC; e, no dia 11 de abril, para o chamamento público para Pontos e Pontões de Cultura. Além destes editais, a Fundação ainda trará novidades com novos lançamentos até o final do mês de abril, ampliando as oportunidades de apoio, fomento e fortalecimento da cultura catarinense.