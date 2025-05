ASSISTIR CSA x São Bernardo Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (01/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre CSA x São Bernardo é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (02) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Série C do Brasileiro 2025: CSA x São Bernardo com escalação modificada e improvisação na lateral direita

O CSA segue sua caminhada na Série C do Campeonato Brasileiro 2025 e terá um desafio importante na próxima segunda-feira, 2 de junho, às 19h30 (horário de Brasília), contra o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio, em São Paulo. A equipe alagoana, que busca retornar ao G-8 da competição, terá algumas mudanças no time titular para esse confronto decisivo.

Escalação do CSA: retorno de titulares e improvisação na lateral direita

O técnico Higo Magalhães vai contar com o retorno de jogadores importantes ao time titular, mas ainda precisará improvisar na lateral direita. O titular da posição, Felipe Albuquerque, está fora devido a uma lesão muscular de grau 2, e o reserva imediato, Vidal, se recupera de uma fratura no dedão do pé. Como o recém-contratado Diogo Batista ainda não estará regularizado para o jogo, o meio-campista Ramon será improvisado na lateral direita, posição que não é sua função habitual.

Além dessa adaptação forçada, o CSA terá o retorno do atacante Tiago Marques, que deve voltar a ser titular na partida contra o São Bernardo. Já o meia Brayann, principal articulador do time, continua em recuperação e só deve ser liberado pelo departamento médico em aproximadamente duas semanas. Para o lugar dele, o jovem Gabriel Vieira é o favorito para assumir a vaga.

ASSISTIR Maringá x Ituano Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (01/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Confiança x Brusque Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (01/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

Outra alternativa no banco de reservas é o meio-campista Silas, que pode ser utilizado pelo treinador para alterar o esquema tático, atuando tanto como volante ou substituindo Marcelinho no ataque.

Provável escalação do CSA para o jogo contra o São Bernardo

A provável formação do CSA para o duelo da 8ª rodada da Série C é:

Goleiro: Gabriel Félix

Defesa: Ramon (improvisado na lateral direita), Islan, Betão e Enzo

Meio-campo: Gustavo Nicola, Camacho e Gabriel Vieira

Ataque: Marcelinho (ou Silas), Guilherme Cachoeira e Tiago Marques

Situação do CSA na Série C 2025

Com 10 pontos conquistados em 7 jogos, o CSA está atualmente na 9ª colocação da Série C, logo fora do grupo dos oito que avançam para a próxima fase. Por isso, a equipe alagoana precisa vencer para voltar a figurar no G-8 e fortalecer suas chances de acesso à Série B.

O desafio contra o São Bernardo será fundamental para que o CSA recupere o ritmo após o empate com o Confiança no último final de semana, quando o técnico Higo Magalhães optou por um time alternativo devido ao desgaste físico da equipe.

ASSISTIR Tombense x Anápolis Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (01/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Figueirense x Botafogo-PB Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (01/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

Expectativas para o confronto e próximos passos

O confronto com o São Bernardo promete ser disputado, já que ambos os times estão focados em se manterem entre os primeiros colocados da Série C. Para o CSA, a recuperação dos jogadores lesionados e a adaptação tática serão cruciais para buscar os três pontos fora de casa.

Além disso, o clube aposta na boa fase de alguns jogadores jovens, que vêm ganhando espaço e prometem ser importantes para o sucesso da equipe na reta final da fase de grupos.

Tags: Série C 2025, CSA, Campeonato Brasileiro Série C, escalação CSA, CSA x São Bernardo, futebol brasileiro, onde assistir Série C, Higo Magalhães

– Notícias do Caxias

– Série C 2024

– noticias da Tombense

– Notícias do Sampaio Corrêa

– Notícias do Athletic

– Notícias do CSA

– Noticias do Confiança

Notícias do São Bernardo

Notícias do Botafogo-PB

**TAGS**: Aparecidense, Clube Náutico Capibaribe, Série C

Continue acompanhando a cobertura completa e atualizações sobre a Série C no