Biblioteca do Sesi será inaugurada em Bonito com acesso gratuito à população – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito, em parceria com o Sistema Fiems, inaugura neste sábado, dia 31 de maio, às 8h, a Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi. A unidade irá atender gratuitamente a população com atividades voltadas à educação, cidadania e inclusão digital. A cerimônia de inauguração marca a entrega da 50ª unidade da rede, que já está presente em 45 municípios de Mato Grosso do Sul.

Localizada na Rua Cel. Pilad Rebuá – Vila Donária, a biblioteca é um espaço moderno e acessível, pensado para fomentar o aprendizado e o acesso à informação.

Voltada para estudantes das redes pública e privada, a unidade oferecerá cursos gratuitos de robótica, atividades de leitura, contação de histórias e outras ações pedagógicas. O público em geral também poderá participar de cursos de inclusão digital, com foco no ensino de informática básica, por meio do Projeto 60+.

Com investimento de R$ 1,12 milhão por parte do Sistema Fiems, a biblioteca conta com estrutura de 116 metros quadrados, equipada com mais de 1,3 mil livros, DVDs, jogos educativos, gibiteca, 10 computadores com internet, fones de ouvido, impressora, projetor multimídia e Smart TV de 65 polegadas.

O espaço ainda dispõe de ambientes climatizados para leitura e informática, sala de aula para cursos de educação a distância e áreas adequadas para palestras e oficinas.

A iniciativa é resultado do trabalho conjunto da Prefeitura de Bonito com o Sistema Fiems para ampliar o acesso à educação, à tecnologia e ao conhecimento no município. Em 2024, as unidades da rede de bibliotecas do Sesi em Mato Grosso do Sul já realizaram mais de 378 mil atendimentos, beneficiando cerca de 143 mil pessoas.