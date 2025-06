Fundação Cultural abre inscrições para uso de cinco espaços

Posted on

Websérie animada ‘Fosco’, criada por guardas municipais, é premiada no 10º Rio WebFest – Divulgação/ Guarda Municipal Cinco integrantes da Gerência em Tecnologia Digital (GTED) da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) ganharam o prêmio de melhor websérie animada na 10ª edição do Rio WebFest, considerado o maior e mais inclusivo festival de webséries do mundo. […]