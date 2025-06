ASSISTIR AO VIVO Houston Dynamo x CF Montreal, HOJE (16/06), PALPITES, Escalações Playoffs MLS

A partida entre Houston Dynamo x CF Montreal é válida pelo Campeonato MLS, que este ano será chamado de MAJOR LEAGUE SOCCER. Contudo, a bola rola HOJE (14) às 02h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Dynamo como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas do MLS para o Brasil serão, a princípio, feitas todas elas pelo site do APPLE TV. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo APPLE TV pelo APP ou site da empresa, ao vivo. Para acompanhar como assistir esta partida, veja logo a seguir. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje e onde haverá transmissão.

Prévia MLS: Houston Dynamo x CF Montreal – Palpite, escalações e onde assistir

No próximo sábado, 15 de junho de 2025, às 02h30 (horário de Brasília), o Houston Dynamo recebe o CF Montreal no Shell Energy Stadium, em partida válida pela 18ª rodada da temporada regular da Major League Soccer (MLS). Este confronto marca o primeiro retorno do Montreal ao estádio texano desde 2022, quando surpreendeu os anfitriões com uma vitória por 3 a 2. Agora, em momentos diferentes da temporada, ambas as equipes entram em campo pressionadas por resultados.

Momento do Houston Dynamo

Após uma sequência positiva de quatro jogos sem perder na MLS, o Houston Dynamo voltou a tropeçar, sendo derrotado por 3 a 1 pelo Sporting Kansas City na rodada anterior. Apesar da derrota, a equipe comandada por Ben Olsen mostrou evolução recente e se encontra a apenas dois pontos do Colorado Rapids, o último time dentro da zona de classificação para os playoffs da Conferência Oeste.

Jogando em casa, porém, o desempenho do Dynamo preocupa. A equipe já acumula cinco derrotas no Shell Energy Stadium em 2025 — o mesmo número de reveses que sofreu como mandante nas últimas duas temporadas somadas. Dos 25 gols sofridos até aqui na temporada, 16 ocorreram diante de sua torcida.

Mesmo assim, há motivos para otimismo. O Houston somou pontos em três dos últimos quatro confrontos contra adversários da Conferência Leste, incluindo duas partidas sem sofrer gols. Contra equipes canadenses, no entanto, os texanos não vencem em casa desde setembro de 2023, quando bateram o Vancouver Whitecaps por 4 a 1.

Situação do CF Montreal

O CF Montreal vive uma temporada de altos e baixos, mas principalmente de quedas. Desde a vitória por 1 a 0 sobre o New York City FC em maio, a equipe somou apenas dois pontos nos últimos cinco jogos da MLS. Pior: sofreu 16 gols nesse período e tem hoje a segunda pior defesa da liga, superada apenas pelo DC United.

Com 11 derrotas em 17 partidas, o Montreal já se aproxima do total de 13 derrotas sofridas na temporada 2024 inteira. A equipe de Marco Donadel está 17 pontos abaixo da linha de corte dos playoffs na Conferência Leste, e precisa de uma recuperação quase milagrosa se quiser sonhar com uma vaga.

Um ponto a favor: nos últimos três confrontos contra o Houston Dynamo, o CF Montreal não perdeu — incluindo a já mencionada vitória fora de casa em 2022, sua única em solo texano na história.

Desfalques e prováveis escalações

O Houston Dynamo terá problemas no setor defensivo. Daniel Steres e Erik Sviatchenko estão fora por lesão, assim como o goleiro Andrew Tarbell (ligamento cruzado) e o meia Nelson Quinones (joelho). Em compensação, Sebastian Kowalczyk marcou seu primeiro gol da temporada na última rodada e deve seguir entre os titulares.

Pelo lado do Montreal, as baixas são ainda mais preocupantes. Fabian Herbers, Bryce Duke, Dominik Yankov e Hennadiy Synchuk lidam com lesões, enquanto Dante Sealy está servindo a seleção de Trinidad e Tobago na Copa Ouro. Além disso, Giacomo Vrioni foi expulso na última partida, e Nathan Saliba e Joel Waterman estão suspensos por acúmulo de cartões.

Houston Dynamo – provável escalação:

Bond; Dorsey, Awodesu, Ortiz, Andrade; Urso, Artur; McGlynn, Bassi, Kowalczyk; Ponce

CF Montreal – provável escalação:

Sirois; Alvarez, Campbell, Neal, Petrasso; Pearce, Piette, Loturi; Opoku, Owusu, Clark

Palpite e análise final

O Houston Dynamo, embora irregular, apresenta um conjunto mais equilibrado que o CF Montreal, que chega bastante desfalcado e fragilizado defensivamente. A ausência de Vrioni e outros titulares-chave deve comprometer ainda mais o rendimento do time canadense. Considerando os dados estatísticos e o momento atual, o palpite é de uma vitória do Houston Dynamo por 2 a 0.

Tags: MLS 2025, Houston Dynamo x CF Montreal, Shell Energy Stadium, escalações MLS, onde assistir MLS, palpite MLS, futebol dos EUA.

