Junho Violeta: Estado destaca a importância de garantir uma velhice digna, com saúde e bem-estar

Neste domingo, 15, é o Dia Mundial de Conscientização e Combate à Violência Contra os Idosos. Em alusão a data, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) alerta para a importância do Junho Violeta a fim de sensibilizar a sociedade sobre os direitos e o cuidado adequado com os idosos. Santa Catarina possui a Linha de Cuidado da Pessoa Idosa que busca garantir atenção integral à saúde do idoso, com foco na promoção da autonomia e independência, bem como na prevenção de agravos e doenças. A iniciativa integra ações em diversos serviços, sendo a Atenção Primária à Saúde (APS) a porta de entrada preferencial no Sistema Único de Saúde (SUS).

Santa Catarina está passando por um acelerado processo de envelhecimento de pessoas com 60 anos ou mais, que deve alcançar 20% da população até 2034, segundo o IBGE. Por conta disso, em outubro de 2018 foi criada a Linha de Cuidado da Pessoa Idosa para fortalecer a rede de proteção, promovendo o envelhecimento ativo, com hábitos saudáveis, além de desenvolver constantes capacitações aos profissionais para atender os pacientes idosos, garantindo os direitos dessa população.

Desde então, foram realizados constantes encontros presenciais e onlines para discutir e apresentar os avanços e desafios da implementação do programa nas regiões e municípios. “Realizamos webconferências para discutir a implementação das linhas de cuidado de condições crônicas e da pessoa idosa. Cursos de capacitação oferecidos em parceria com o Telessaúde UFSC, abordando temas de grande relevância ao envelhecimento saudável, organização do processo de trabalho na Atenção Primária à Saúde e uso da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa no momento em atualização pelo Ministério da Saúde”, explica Leonilda de Fátima Gonçalves, referência técnica na saúde da pessoa idosa, vinculada a Gerência de Atenção, Promoção e Prevenção à Saúde da Diretoria de Atenção Primária à Saúde (DAPS).

Rede de atendimento

O cuidado com o idoso está alinhado à Rede de Atenção à Saúde (RAS) para garantir a continuidade e a integralidade do atendimento. A Atenção Primária à Saúde (APS) é a porta de entrada preferencial do sistema, responsável pela coordenação do cuidado ofertado. A Unidade Básica de Saúde é o local de acolhimento e as equipes responsáveis pela primeira abordagem e avaliação do idoso.

Quando necessário, por meio do sistema de regulação, o paciente é encaminhado para atendimento em outros pontos de atenção. Os serviços ambulatoriais e especializados – consultas, procedimentos ou exames – oferecem suporte diagnóstico e terapêutico. O atendimento hospitalar é voltado para situações de maior complexidade, como cirurgias, internação e UTI. Ainda há os serviços de urgência realizados nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Na Atenção Domiciliar, os cuidados são realizados no domicílio do paciente, tanto pelas equipes da APS, como pelas equipes multiprofissionais dos Serviços de Atenção Domiciliar (SAD). Nessa situação, o cuidado é mais humanizado, evitando as reinternações hospitalares, o risco de infecção, problemas respiratórios, imobilidade e lesão por pressão. Toda essa estrutura visa oferecer um cuidado resolutivo, humanizado e integrado, promovendo o envelhecimento com qualidade de vida e bem-estar ao paciente idoso.

Avaliação e atendimento integral

Para avaliar a efetividade das ações, a Secretaria utiliza indicadores de saúde e sistemas de informação. Também realiza eventos periódicos com as regionais de saúde para discutir e aprimorar as estratégias.

Alinhadas com o Cuidado da Pessoa Idosa, o estado possui outras linhas para organizar e qualificar o atendimento de condições crônicas no SUS. Entre elas para Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica, Sobrepeso e Obesidade, além da Dor Crônica. Todas visam garantir atenção integral, contínua e humanizada aos pacientes.

