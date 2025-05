Com a presença do governador Jorginho Mello, Blumenau reabre Complexo Esportivo do Sesi

Fotos: Eduardo Valente / GOVSC

O governador Jorginho Mello, ao lado do presidente da Fesporte, Jeferson Batista, acompanhou neste sábado, 31, a reabertura do Complexo Esportivo do Sesi, em Blumenau. O momento foi celebrado com a partida entre Metropolitano e o Blumenau Esporte Clube (BEC), as duas tradicionais equipes da cidade.

“O Sesi precisa estar sempre à serviço de Blumenau e do esporte catarinense. Sua reabertura resgata uma estrutura essencial para grandes eventos. Que siga impulsionando o esporte em Santa Catarina”, disse o governador Jorginho Mello.

Em julho do ano passado, o governador assinou o protocolo de transferência do Complexo do Sesi para a prefeitura de Blumenau que passará a administrar o local com competições de futebol outras modalidades. O Complexo do Sesi é um tradicional espaço esportivo de Blumenau e do esporte catarinense e no ano de 2024 recebeu diversas modalidades da etapa estadual dos Jogos Escolares de Santa Catarina 2024 (Jesc).

O presidente da Fesporte, Jeferson Batista, enalteceu a importância do complexo para o estado de Santa Catarina que poderá ser novamente utilizado para os mais diferentes eventos, fortalecendo a estruturação do esporte para o futuro.

“O Sesi faz parte da história do esporte em Blumenau. A gestão municipal ganhou uma estrutura essencial, graças ao Governo do Estado. E a Federação Catarinense de Futebol marcou esse momento com um clássico inesquecível”, afirmou Jeferson Batista.

Metropolitano e BEC

A partida disputada entre o Metropolitano e o BEC foi válida pela segunda divisão do campeonato catarinense profissional. A cerimônia oficial, minutos antes da bola rolar, contou com diversas autoridades presentes como o presidente da Federação Catarinense de Futebol, Rubens Angelotti; o atual prefeito de Blumenau, Egidio Maciel Ferrari; e o secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrandt.