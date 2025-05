espaço de diálogo e construção coletiva acontece semana que vem na Capital – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Entre quinta (5) e sexta-feira (6), o Governo de Mato Grosso do Sul promove, por meio da Agehab (Agência de Habitação Popular), a 7ª Conferência Estadual das Cidades. O evento acontece no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

A conferência reunirá representantes dos poderes públicos, movimentos sociais, entidades empresariais, acadêmicos, especialistas e a população em geral, com o objetivo de fortalecer a participação social na formulação de políticas de desenvolvimento urbano, habitação, regularização fundiária, saneamento, mobilidade e sustentabilidade.

O evento começa na manhã de quinta com apresentação cultural, seguida de abertura solene com a presença de autoridades estaduais e representantes do Conselho Estadual das Cidades (CEC/MS). A palestra de abertura será com Jaime Verruck, titular da Semadesc, que abordará a inclusão das mudanças climáticas no Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano.

Ainda no primeiro dia, painéis temáticos abordarão questões como política fundiária, gestão estratégica e financiamento, além de grandes temas transversais relacionados ao desenvolvimento urbano sustentável. Já na sexta-feira, No dia 6 de junho, o debate se intensifica com mesas sobre programas federais como o Minha Casa Minha Vida e parcerias público-privadas (PPPs).

A realização de grupos de trabalho também entrará em discussão, sob três importantes eixos temáticos,: Articulação entre setores urbanos e planejamento das políticas públicas; Gestão estratégica e financiamento, e Grandes temas transversais: sustentabilidade, transformação digital e segurança pública.

Após esses debates, ocorrerá a Plenária Final, onde serão apresentadas e aprovadas propostas e moções que irão nortear as políticas públicas do setor. Além disso, serão eleitos os delegados que representarão Mato Grosso do Sul na 6ª Conferência Nacional das Cidades, bem como os novos membros do Conselho Estadual das Cidades (CEC/MS), para o período de 2025 a 2028.

Aberto ao público

Este é um convite para toda a sociedade sul-mato-grossense: participe deste momento fundamental para debater, propor e definir os rumos das políticas públicas que impactam diretamente na qualidade de vida em nossas cidades! A participação cidadã é essencial para garantir cidades mais justas, inclusivas e sustentáveis.

O evento é aberto ao público, com credenciamento a partir das 7h da manhã no dia 5 de junho. Participe e faça parte deste importante espaço de diálogo e decisão.

Para conferir a programação completa, clique aqui.

Edyelk Santos, Comunicação Agehab