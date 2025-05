Operação Casa Limpa chega à 20ª edição

Fernanda Niquirilo





Secretaria de Saúde

A Prefeitura de São José dos Campos realizou neste sábado (31), a 20ª edição da Operação Casa Limpa de 2025. A ação ocorreu nas regiões leste e central da cidade e teve como objetivo reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Entre 7h e 12h, equipes percorreram os bairros previamente divulgados com caminhões para o recolhimento de materiais inservíveis que poderiam acumular água parada e se transformar em criadouros do mosquito. Ao todo, foram retirados 240 kg de objetos descartados corretamente por moradores conscientes e engajados na prevenção da doença.

Balanço da Operação

Região Central

Inservíveis: 120 kg

Louça sanitária: 20 kg

Pneus: 0 kg

Total: 140 kg

Região Leste

Inservíveis: 30 kg

Louça sanitária: 40 kg

Pneus: 30 kg

Total: 100 kg

Materiais recolhidos

Durante a operação, foram coletados itens como latas, potes, pneus, garrafas, lonas, vasos sanitários, baldes, tambores e piscinas desmontáveis.

É importante reforçar que restos de construção, móveis e madeiras não são recolhidos nesse tipo de ação. Esses materiais devem ser entregues nos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária).

Mobilização contínua

Mesmo com a chegada do outono e a diminuição das temperaturas, a Prefeitura continua intensificando as ações de prevenção e controle da dengue. Além da Operação Casa Limpa, a população conta com o carro antidengue, nebulização costal, controle de criadouros e fumacê, cujas programações podem ser acompanhadas pelo site oficial do município.

A colaboração dos moradores é fundamental. Evite o uso de pratinhos em vasos de plantas, mantenha caixas-d’água bem tampadas, descarte corretamente recipientes que possam acumular água e não jogue lixo em terrenos baldios.

Confira mais orientações para eliminar criadouros.

Em caso de suspeita ou identificação de focos do mosquito, a população pode acionar a Central 156 (telefone, site ou aplicativo).



