Estudantes da Rede Municipal de Ensino iniciam curso do ‘Procon vai às aulas’ 2025

Mais de 600 estudantes iniciaram, neste sábado (31), o primeiro ciclo do ‘Procon vai às aulas’ 2025, que oferece curso de Noções Básicas dos Direitos do Consumidor para alunos do 9º ano da Rede Municipal de Ensino. Só este ano, o programa da Prefeitura de João Pessoa está contemplando 3.345 estudantes. Desde a primeira edição, em 2021, já são 10.024 beneficiados.

Ao final do curso, os contemplados receberão uma bolsa de ajuda de custo de R$ 700 e um certificado de conclusão, desde que tenham frequentado as aulas de forma regular e comprovada. O curso é dividido em três ciclos formativos, sendo que neste primeiro ciclo são contemplados alunos de 11 escolas dos polos 8º e 9º.

A primeira aula na Escola Moema Tinoco Cunha Lima, no bairro João Paulo II, contou com as presenças da secretária de Educação e Cultura, América Castro, e do secretário de Proteção e Defesa do Consumidor da Capital, Junior Pires. “É motivo de muita alegria estar iniciando a nossa quinta edição deste programa que vai auxiliar os estudantes não só na vida acadêmica, mas também em outros momentos. Temos alunos que, a partir do curso, passaram a se interessar por direito e por empreendedorismo. Então, desejo sucesso a todos e parabenizo o prefeito Cícero Lucena por mais essa iniciativa”, afirmou Junior Pires.

De acordo com a secretária de Educação e Cultura, América Castro, os alunos que participam do curso são selecionados a partir de critérios como frequência e destaque na aprendizagem escolar. “Nós ficamos muito felizes em poder oportunizar os alunos da rede municipal com esse curso que oferece novos conhecimentos como empreendedorismo, matemática financeira e noções de direito do consumidor, que serão úteis para o dia a dia desses adolescentes”, destacou.

Tauane, de 14 anos, é uma das estudantes selecionadas para o curso. Para ela, as aulas auxiliarão em seus objetivos profissionais. “Vai ser muito importante aprender sobre educação financeira, porque o meu sonho é abrir uma loja de roupas, então acho que vai me ajudar muito”, disse.

O estudante Wesley Henrique destacou o empreendedorismo como o maior atrativo para o curso. “É uma oportunidade de aprender sobre questões financeiras e a administração correta do dinheiro”, comentou.

Uma logística foi montada pela gestão municipal para facilitar a participação dos estudantes nas aulas, trazendo segurança e comodidade, como a disponibilização de ônibus para o transporte, além de alimentação, já que as aulas ocorrerão o dia todo, aos sábados.

Calendário – Neste sábado, da Escola Municipal Moema Tinoco Cunha Lima, foram selecionados 420 alunos. Outros 193 participaram do início do programa na Escola Municipal Oscar de Castro. A capacitação contará com 50 horas/aula, divididas em cinco módulos de 10 horas cada. As aulas do primeiro ciclo acontecem ainda nos dias 7 e 14 de junho, e 5 e 12 de julho.

A previsão de início do segundo ciclo é para o mês de julho e terceiro ciclo em agosto. As turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) começam o curso em julho, sempre às terças-feiras à noite.

Bolsa de R$ 700 – Os alunos contemplados participarão de aulas de Direito do Consumidor, educação financeira, mediação de conflitos e empreendedorismo. Ao final da capacitação, os estudantes com a assiduidade completa e nota satisfatória na avaliação recebem uma bolsa de R$ 700,00.