Prefeitura investe em segurança no trânsito e alerta sobre responsabilidade da população na redução de acidentes

Foto: Divulgação Semuc



Nos últimos anos, a Prefeitura de Boa Vista tem promovido uma série de investimentos significativos na infraestrutura e segurança do trânsito, além das melhorias na mobilidade urbana do município, com foco na segurança e bem-estar de pedestres e condutores.

Assim, até o final do ano passado, as principais ruas e avenidas da cidade receberam novas pinturas de faixas de pedestre, marcas de canalização, linhas divisórias e tachas refletivas, totalizando mais de 61.000 m² de sinalização renovada.

Do mesmo modo, o município também implantou 407 placas de trânsito, 92 semáforos e instalou quatro lombadas eletrônicas e 13 radares de velocidade. Entre os resultados deste trabalho está a redução de 72% de acidentes na avenida Carlos Pereira de Melo e de 50% na rua Reinaldo Neves, trechos onde os sinistros aconteciam de forma frequente.

Investimentos

Para Ednalva, a redução é reflexo de uma combinação de fatores, incluindo o investimento nos servidores, na infraestrutura viária e o aprendizado sobre a educação no trânsito.

“A segurança viária é necessária e reduz os sinistros no trânsito. A mobilidade urbana, por sua vez, contribui para uma cidade mais segura e acessível para todos. A utilização da tecnologia para melhorar a qualidade no serviço, a engenharia de tráfego, a valorização dos agentes, fiscalização, e o trabalho de sensibilização que existe na rede municipal junto aos alunos contribuem significativamente para trazemos qualidade de vida para as pessoas”, pontuou.

No entanto, um trânsito seguro depende da atenção e ação de todos. De pedestres a motoristas, é essencial um comportamento responsável nas vias da cidade. Mesmo com os investimentos e ações desenvolvidas, ocorrências graves ainda são uma realidade preocupante, causadas, principalmente, pela imprudência.

“A imprudência, negligência e descuidos dos condutores colocam vidas em risco. Isso é consequência do excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas, uso de telefone ao dirigir, desobedecer as leis de trânsito e mais. Hoje não falamos mais de acidentes, falamos de sinistros de trânsito, a fim de que haja a reflexão necessária”, destacou Ednalva.

Modernização da frota, infraestrutura cicloviária e educação para o trânsito

Além disso, a Prefeitura também investe na segurança dos ciclistas. Isso com a revitalização de mais de 9 mil metros de ciclovias, elevando a malha cicloviária para aproximadamente 50 km.

Junto aos agentes de trânsito, um dos principais investimentos é a modernização da frota. Atualmente, o município conta com sete viaturas equipadas e oito motocicletas. Contudo, está prevista a chegada de mais seis viaturas equipadas, totalizando 21 veículos.

Por fim, durante todo o ano, o município atua com blitz, atividades lúdicas e palestras educativas voltadas à temática da segurança no trânsito em escolas e diversos pontos da cidade, além de treinamentos, capacitações e cursos especializados

Fonte: Da Redação