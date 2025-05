ASSISTIR AO VIVO New York Red Bulls x Atlanta, HOJE (27/04), PALPITES

Por MRNews



A partida entre New York Red Bulls x Atlanta é válida pelo Campeonato MLS, que este ano será chamado de MAJOR LEAGUE SOCCER. Contudo, a bola rola HOJE (01) às 01h30 hs (horário de Brasília). A partida tem NY como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas do MLS para o Brasil serão, a princípio, feitas todas elas pelo site do APPLE TV. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo APPLE TV pelo APP ou site da empresa, ao vivo. Para acompanhar como assistir esta partida, veja logo a seguir. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje e onde haverá transmissão.

Prévia: New York Red Bulls x Atlanta United – previsão, escalações e onde assistir

Data: Sábado, 1 de junho de 2025

Horário: 1h30 (de Brasília)

Local: Red Bull Arena, Harrison

Campeonato: MLS – Temporada Regular

New York Red Bulls e Atlanta United entram em campo neste sábado, pela Conferência Leste da Major League Soccer, em confronto direto que pode mexer na briga por vagas nos playoffs. A bola rola às 1h30 (horário de Brasília), no Red Bull Arena.

Momento das equipes

O New York Red Bulls ocupa atualmente a 7ª colocação da Conferência Leste, com 24 pontos somados em 16 jogos. A equipe comandada por Sandro Schwarz vem embalada por três vitórias consecutivas, incluindo o convincente 4 a 2 sobre o Charlotte FC. Antes disso, bateu o DC United por 2 a 0 fora de casa.

O time quer repetir a campanha de 2024, quando chegou à final da MLS Cup após eliminar o Orlando City na final da Conferência. Apesar disso, perdeu para o LA Galaxy na decisão por 2 a 1. No histórico recente contra o Atlanta, os Red Bulls não vencem desde junho de 2023, com dois empates nos últimos três encontros – o último, um 0 a 0 em março deste ano.

Do outro lado, o Atlanta United aparece apenas na 12ª posição da tabela, com 17 pontos. A equipe treinada por Ronny Deila, no entanto, também vive bom momento e vem de duas vitórias consecutivas: 1 a 0 sobre o Cincinnati e 3 a 2 sobre o Orlando City.

A equipe ainda tenta se aproximar da zona de playoffs – está a cinco pontos do 9º colocado e sete dos próprios Red Bulls. A defesa segue como um problema: são 28 gols sofridos, a segunda pior marca da conferência.

Campanhas recentes

New York Red Bulls – últimos jogos (MLS):

🟥 🟩 🟥 🟥 🟩 🟩

Atlanta United – últimos jogos (MLS):

🟨 🟥 🟨 🟥 🟩 🟩

Notícias das equipes

New York Red Bulls

Lesionados: Roald Mitchell (joelho), Dylan Nealis (posterior)

Dúvidas: Felipe Carballo, Lewis Morgan

Destaques: Eric-Maxim Choupo-Moting (8 gols, 1 assistência), Emil Forsberg (6 gols, 4 assistências)

O técnico Sandro Schwarz deve promover o retorno de Forsberg e Choupo-Moting ao time titular. O primeiro é peça-chave no meio-campo, enquanto o segundo lidera o ataque com presença física e gols decisivos.

Provável escalação – NY Red Bulls:

Coronel; Duncan, S. Nealis, Eile, Edwards; Edelman, Stroud; Forsberg, Carmona, Sofo; Choupo-Moting

Atlanta United

Lesionados: Josh Cohen, Stian Gregersen, Tristan Muyumba

Dúvida: Brooks Lennon (posterior)

Destaques: Emmanuel Latte Lath (5 gols), Miguel Almirón (3 gols, 1 assistência)

O atacante Emmanuel Latte Lath é a principal arma ofensiva, enquanto o ex-Newcastle, Miguel Almirón, traz experiência e criatividade ao ataque dos visitantes.

Provável escalação – Atlanta United:

Guzan; Lobjanidze, Edwards, Williams, Abram, Hernandez; Miranchuk, Slisz, Fortune; Almirón, Latte Lath

Palpite final

Ambas as equipes chegam em boa fase, o que promete um duelo equilibrado. No entanto, o New York Red Bulls tem se mostrado mais sólido e conta com o fator casa a seu favor.

Palpite: New York Red Bulls 2 x 1 Atlanta United

Onde assistir New York Red Bulls x Atlanta United no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo via Apple TV (MLS Season Pass), disponível por assinatura com narração em português.

