fim de semana tem Festival do Hambúrguer, Festa do Milho, exposições pelo interior e celebração da cultura indígena – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O fim de semana em Mato Grosso do Sul será marcado por gastronomia, cultura popular e eventos de valorização da diversidade. Em Campo Grande, o destaque é o 3º Festival do Hambúrguer, que reúne mais de 30 receitas artesanais, shows musicais e entrada gratuita na Vila Morena.

No domingo (1º), também tem edição especial da Feira Borogodó, que celebra seu primeiro aniversário com mais de 300 expositores e apresentações de artistas como Silveira e Coquetel Blue.

A programação também se espalha pelo interior com eventos tradicionais. Em Maracaju, a Festa do Milho oferece pratos típicos à base do grão, além de atrações musicais e feira gastronômica. Em Rio Verde de Mato Grosso, a 49ª Expoverde segue com rodeios, shows regionais e praça de alimentação.

Já em Sonora, a Expo Sonora recebe artistas como João Haroldo & Betinho, Brenno Reis & Marco Viola e Loubet.

Destaque ainda para o II Encontro de Bandas e Fanfarras Indígenas – NZOPÚNE, em Miranda, com apresentações culturais das etnias Terena, Guarani e Kaiowá. Em Dourados, a 1ª Mostra Literária de Pessoa com Deficiência – Inclui MS promove rodas de conversa, exposições e feira cultural, valorizando a produção artística inclusiva.

A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:

Sexta-feira (30)

Exposição “As Várias Faces de Lídia Baís” – Em homenagem aos 125 anos de nascimento da artista campo-grandense Lídia Baís, a mostra reúne obras marcantes que revelam a visão singular e ousada de uma mulher à frente de seu tempo. A visitação permanece aberta até o dia 30 de junho, nos dias úteis.

Horário: 7h30 às 17h30

Local: Museu da Imagem e do Som

Entrada: Gratuita

Exposição “Carmen Portinho: pioneira do urbanismo no Brasil” – A mostra apresenta a vida e o legado de Carmen Portinho, corumbaense que se tornou a primeira mulher urbanista do Brasil, destacando sua atuação política e social.

Horário: 9h às 18h

Local: Casa de Cultura de Campo Grande – Av. Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

3º Festival do Hambúrguer – Com mais de 30 tipos de hambúrgueres artesanais a R$ 35, o festival também oferece atrações culturais. Nesta sexta, tem show de Max Henrique.

Horário: 17h às 23h

Local: Vila Morena – altos da Av. Afonso Pena

Entrada: Gratuita

Espetáculo “O Peso do Pássaro Morto” – A peça da Cia Vadabordo (SP) narra os ciclos da vida de uma mulher, abordando perdas, resistências e afetos. Parte da programação da Semana Sesc de Literatura.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200

Entrada: Gratuita

TV Colosso, O Musical – Comemorando os 30 anos do programa, o espetáculo reúne os personagens clássicos da TV em uma nova aventura.

Horário: 19h

Local: Teatro Glauce Rocha

Entrada: a partir de R$ 15, pelo link https://bileto.sympla.com.br/event/105837

Espelho Negro + Peixes Entrópicos – Duas bandas do rock regional dividem o palco do Pizza Pub em mais uma noite de som autoral.

Horário: 20h

Local: Pizza Pub – R. 14 de Julho, 2553

Entrada: a partir de R$ 15

Marquinhos Espinosa + After Infame – O DJ Marquinhos Espinosa comanda a noite no Vexame com hits e eurodance; depois, tem after com DJs no Kafofo.

Horário: 22h

Local: Vexame Bar + after no Kafofo

Entrada: a partir de R$ 15 na portaria

Circuito Era Glacial – Voltado para crianças de até 13 anos, o circuito no Shopping Norte Sul leva os pequenos a uma viagem divertida ao tempo dos dinossauros.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Shopping Norte Sul Plaza – Em frente à Renner

Entrada: A partir de R$ 35 no local

Sonic Mountain Park – O herói dos videogames está no Shopping Campo Grande! O Sonic convida a criançada para aventuras com escalada, boia cross, escorregadores e piscina de bolinhas. Crianças menores de 4 anos devem estar acompanhadas por responsáveis.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: 1º Piso do Shopping Campo Grande

Entrada: A partir de R$ 50

Roda Gigante – Depois de passar por grandes eventos e cidades do Brasil, a roda gigante de 22 metros chega a Campo Grande com 16 cabines iluminadas, garantindo uma vista panorâmica da cidade. O passeio inclui quatro voltas, é acessível, pet friendly (para animais de pequeno porte com coleira) e indicado para toda a família. Crianças até 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto pagante.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande (em frente à Fórmula Academia)

Entrada: R$ 20 por pessoa

Maracaju

Festa do Milho – Maracaju recebe a sexta edição da Festa do Milho. Com programação recheada de atrações, a festa contará com comidas típicas, bebidas e uma variedade de pratos feitos à base de milho, trazendo as mais deliciosas receitas da culinária local. Além da gastronomia, os presentes poderão curtir diversos shows, incluindo apresentações de artistas da casa. Nesta sexta-feira, tem show com a dupla sertaneja Victor Gregório & Marco Aurélio.

Horário: a partir das 18h

Local: Praça Central de Maracaju

Entrada: gratuita

Sonora

Expo Sonora – A Exposonora 2025 celebra os 37 anos de emancipação política de Sonora. Nesta sexta-feira, tem show com João Haroldo e Betinho e Pratas da Casa.

Horário: a partir das 19h

Local: Clube do Laço Kansas

Entrada: gratuita

Dourados

Torresmofest – O festival celebra o torresmo com comidas típicas, expositores e shows gratuitos. Nesta sexta, tem cover do Queen.

Horário: 12h às 23h

Local: Centro de Convenções de Dourados

Entrada: Gratuita

Itaporã

Encontro Estadual de Laço Comprido – O Clube de Laço União Itaporaense promove o 6º Encontro Estadual de Laço Comprido. A dupla Fabio & Junnior movimenta o palco do evento.

Horário: a partir das 20h

Local: Clube de Laço União Iraporaense

Entrada: gratuita

Sábado (31)

Espetáculo “Encanto Oriental em Hollywood” – Prepare-se para uma experiência inesquecível! O renomado grupo Mahaila D’Or Bellydance tem a honra de anunciar o espetáculo “Encanto Oriental em Hollywood”, uma jornada artística que transcende fronteiras. O espetáculo é uma ousada fusão da beleza ancestral da dança do ventre com o glamour atemporal da era de ouro de Hollywood. As coreografias do Mahaila D’Or Bellydance prometem transportar a plateia para um universo de sonhos, onde o misticismo do Oriente se encontra com a sofisticação e o brilho das telas de cinema.

Horário: a partir das 18h

Local: Teatro Aracy Balabanian

Entrada: gratuita

Exposição “Carmen Portinho: pioneira do urbanismo no Brasil” – A mostra destaca a trajetória da urbanista corumbaense Carmen Portinho, primeira mulher a receber esse título no país.

Horário: 9h às 12h

Local: Casa de Cultura de Campo Grande – Av. Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

3º Festival do Hambúrguer – A edição de sábado traz mais de 30 tipos de hambúrgueres a R$ 35 e shows das bandas Us Karas da Kombi e Alziras.

Horário: 17h às 23h

Local: Vila Morena – altos da Av. Afonso Pena

Entrada: Gratuita

Cine Clubinho com o filme “Nahuel e o Livro Mágico” – Animação infantil que trata de coragem e autoconhecimento, exibida no projeto Cine Clubinho do Sesc.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhandui, 200

Entrada: Gratuita

TV Colosso, O Musical – Espetáculo oficial celebra 30 anos da TV Colosso com Priscila e os personagens originais em uma nova aventura.

Horário: 15h e 17h30

Local: Teatro Glauce Rocha

Entrada: a partir de R$ 15 pelo link https://bileto.sympla.com.br/event/105837/d/317075

Aniversário do Batucando Histórias – O projeto celebra 8 anos com apresentações do grupo Pipoca Tum, Batucanção Trio, feira de expositores e atividades infantis.

Horário: 15h

Local: Estação Teatro do Mundo – R. Barão do Melgaço, 177

Entrada: Gratuita

Cachaça Mecânica no Copo Bar – Discotecagem em vinil na calçada da 14 de Julho com os DJs Samambaia e Chico, no Copo Bar.

Horário: 20h

Local: Copo Bar – R. 14 de Julho, 2530

Entrada: Gratuita

Labhits MTV Unplugged – Superbanda interpreta os clássicos dos famosos acústicos MTV no Blues Bar.

Horário: 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186

Entrada: a partir de R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/labhits-mtv-unplugged/2952397

Haiwanna canta IRA! e Titãs – A banda Haiwanna homenageia os ícones do rock nacional IRA! e Titãs na Canalhas Cervejaria.

Horário: 19h30

Local: Cervejaria Canalhas – R. Oceano Atlântico, 99

Entrada: a partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/haiwanna-canta-ira-e-titas/2966786

Circuito Era Glacial – O circuito, no Shopping Norte Sul, é voltado para crianças de até 13 anos e convida os pequenos para uma viagem ao passado com os dinossaurinhos mais fofos.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Shopping Norte Sul Plaza – em frente à Renner

Entrada: A partir de R$ 35

Sonic Mountain Park – A nova atração do Shopping Campo Grande promete colocar a criançada para correr e brincar com o ouriço azul mais famoso dos games, com desafios e aventuras radicais para crianças de 4 a 12 anos (menores de 4 anos devem estar acompanhados dos pais). O parque traz um circuito com obstáculos e desafios, como a boia cross, a parede de escalada, o escorrega, a piscina de bolinhas e ainda a área de games.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: 1º Piso do Shopping Campo Grande

Entrada: A partir de R$ 50

Roda Gigante – Depois de passar por grandes eventos e cidades do Brasil, a roda gigante de 22 metros chega a Campo Grande com 16 cabines iluminadas, garantindo uma vista panorâmica da cidade. O passeio inclui quatro voltas, é acessível, pet friendly (para animais de pequeno porte com coleira) e indicado para toda a família. Crianças até 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto pagante.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande (em frente à Fórmula Academia)

Entrada: R$ 20 por pessoa

Maracaju

Festa do Milho – Maracaju recebe a sexta edição da Festa do Milho. Com programação recheada de atrações, a festa contará com comidas típicas, bebidas e uma variedade de pratos feitos à base de milho, trazendo as mais deliciosas receitas da culinária local. Além da gastronomia, os presentes poderão curtir diversos shows, incluindo apresentações de artistas da casa.

Horário: a partir das 17h

Local: Praça Central de Maracaju

Entrada: gratuita

Sonora

Expo Sonora – O sábado será animado com apresentação da dupla Brenno Reis & Marco Viola e show baile com Lurdinha e Banda.

Horário: a partir das 19h

Local: Clube do Laço Kansas

Entrada: gratuita

Miranda

II Encontro de Bandas e Fanfarras Indígenas de MS – “NZOPÚNE” – O evento é de grande relevância para a valorização da cultura e identidade dos povos originários, representando um marco na história musical do Brasil por ser o primeiro do país a reunir bandas de percussão e fanfarras indígenas das principais etnias do Estado: Terena, Guarani e Kaiowá.

A programação contará com apresentações culturais, performances de dança e manifestações artísticas, além da Feira Criativa, que reunirá 20 expositores de 11 aldeias vizinhas e escolas, com oferta de produtos artesanais e gastronomia tradicional. Também haverá área de recreação com brinquedos infláveis, proporcionando momentos de lazer e interação para as comunidades presentes. O encerramento da programação está previsto para as 17h, com apresentação da dupla Rapha e Leo

Horário: a partir das 8h

Local: Ginásio de Esportes da Aldeia Cachoeirinha

Entrada: gratuita

Dourados

Torresmo Fest – Festival gastronômico com pratos típicos, expositores e shows. Neste sábado, apresentação de May e Junior.

Horário: 12h às 23h

Local: Centro de Convenções de Dourados

Entrada: Gratuita

Inclui MS – 1ª Mostra Literária de Pessoa com Deficiência – Evento dedicado à cultura produzida por pessoas com deficiência, com rodas de conversa, exposições, mostras e feiras.

Horário: 15h às 22h

Local: Conferir a programação pelo link https://www.instagram.com/incluims/

Entrada: Gratuita

Rio Verde de Mato Grosso

49ª Expoverde – A feira agropecuária conta com rodeios, shows regionais, praça de alimentação e área de expositores.

Horário: a partir das 18h

Local: Parque de Exposições de Rio Verde

Entrada: Gratuita

São Gabriel do Oeste

Marcus Cirillo “Sorto no Mundo” – O humorista sertanejo apresenta histórias hilárias da sua turnê internacional.

Horário: 21h30

Local: EMM’s Bar – Av. Getúlio Vargas, 1092

Entrada: ingressos pelo WhatsApp (15) 99137-1641

Domingo (1º)

3º Festival do Hambúrguer – Com diversos sabores e atrações culturais, o Festival do Hambúrguer realiza mais uma edição, desta vez na Vila Morena (Cidade do Natal). Os hambúrgueres têm preço fixo de R$ 35, com mais de 30 tipos de hambúrgueres artesanais. Neste domingo, vai ter show da dupla Alex & Yvan.

Horário: 10h às 22h

Local: Vila Morena – altos da Av. Afonso Pena

Entrada: Gratuita

Feira Borogodó – Especial de 1 Ano – Com muita cultura, economia criativa e ações sociais, a Feira Borogodó celebra seu primeiro aniversário com atrações especiais e mais de 300 expositores. Quem faz a animação do evento são o cantor Silveira, o duo Vosmecê, a banda Coquetel Blue e o Grupo Sambacaos.

Horário: 9h às 15h

Local: Praça Coophafé – R. das Garças, 3164

Entrada: Gratuita

Festa Junina com Grupo Sampri – O Capivas Cervejaria dá início a junho já com uma boa festa junina, com direito a show do Grupo Sampri e doces típicos do coletivo Laricas da Lu, assim como pescaria +18.

Horário: 19h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079

Entrada: R$ 10 na portaria

Circuito Era Glacial – O circuito, no Shopping Norte Sul, é voltado para crianças de até 13 anos e convida os pequenos para uma viagem ao passado com os dinossaurinhos mais fofos.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Shopping Norte Sul Plaza – em frente à Renner

Entrada: A partir de R$ 35

Sonic Mountain Park – A nova atração do Shopping Campo Grande promete colocar a criançada para correr e brincar com o ouriço azul mais famoso dos games, com desafios e aventuras radicais para crianças de 4 a 12 anos (menores de 4 anos devem estar acompanhados dos pais). O parque traz um circuito com obstáculos e desafios, como boia cross, parede de escalada, escorrega, piscina de bolinhas e área de games.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: 1º Piso do Shopping Campo Grande

Entrada: A partir de R$ 50

Roda Gigante – Depois de passar por grandes eventos e cidades do Brasil, a roda gigante de 22 metros chega a Campo Grande com 16 cabines iluminadas, garantindo uma vista panorâmica da cidade. O passeio inclui quatro voltas, é acessível, pet friendly (para animais de pequeno porte com coleira) e indicado para toda a família. Crianças até 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto pagante.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande (em frente à Fórmula Academia)

Entrada: R$ 20 por pessoa

Sonora

Expo Sonora – O cantor Loubet será a atração deste domingo, seguido pelo show baile com Lurdinha e Banda.

Horário: a partir das 19h

Local: Clube do Laço Kansas

Entrada: gratuita

Dourados

Torresmo Fest – A festa gastronômica que celebra a paixão pelo torresmo começou nesta quinta (29) em Dourados e segue até domingo (1), com expositores, shows gratuitos e muita comida boa. Neste domingo, tem show de banda cover do Guns n’ Roses.

Horário: 12h às 23h

Local: Centro de Convenções de Dourados

Entrada: Gratuita

Rio Verde de Mato Grosso

49ª Expoverde – A Expoverde, maior feira agropecuária de Rio Verde de Mato Grosso, traz apresentações de artistas regionais, rodeios, churrascada, expositores e praça de alimentação.

Horário: 18h

Local: Parque de Exposições de Rio Verde

Entrada: Gratuita

