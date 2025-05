Guaratinguetá avança na regularização do Polo Industrial 2 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá entregou oficialmente ao Cartório de Registro de Imóveis, a documentação necessária para a regularização das matrículas do Polo Industrial 2. O processo marca um importante passo para a valorização e o crescimento do setor industrial no município.

A ação é resultado do trabalho conjunto entre diversas secretarias e o cartório local, fortalecendo a segurança jurídica das áreas destinadas ao desenvolvimento econômico.

As empresas que já fazem parte do Polo Industrial 2 serão contempladas com a regularização das matrículas.