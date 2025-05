SONORA – Sine anuncia calendário de feirões de emprego para junho

O Sistema Nacional de Emprego de Santa Catarina vai realizar uma série de ações durante o mês de junho com o objetivo de aproximar trabalhadores e empresas com vagas abertas.

A iniciativa conta com feirões de emprego e atendimentos presenciais em pontos estratégicos, oferecendo vagas para diversos perfis profissionais.

A primeira ação do mês ocorre no dia 5, em Capivari de Baixo. Na sequência, o dia 7 de junho será marcado por dois eventos simultâneos: um em Forquilhinha, no Salão Paroquial da Matriz, no Centro, em frente à Igreja Matriz, com atendimentos das 9h às 16h; e outro em Joaçaba, na Praça Adolfo Konder, das 9h às 13h.

Encerrando o mês, no dia 28 de junho, será a vez de Joinville receber a ação do Sine SC.

O secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviço, Silvio Dreveck, explica como as ações aumentam as chances dos trabalhadores de conseguirem um emprego:

SONORA