A 58ª Semana do Tropeiro em Sorocaba tem a 4ª Cavalgada Solidária, festa de violeiros e outras atrações no Paço Municipal

Fotos: Carlos Sales, Rose Campos (Secom) e Divulgação/Segov

Sorocaba mais uma vez se movimentou, neste domingo (1º), para ver passar o Desfile dos Tropeiros e a 4ª Cavalgada Solidária #AFOMENAOEFAKE, no percurso entre o Clube União Recreativo Campestre, no Jardim São Paulo, Zona Oeste da cidade, e a Av. Três de Março, no Alto da Boa Vista, Zona Leste. As ações fizeram parte das comemorações da 58ª Semana do Tropeiro, que contou, ainda, com apresentações culturais, no Paço Municipal. Na programação especial houve as participações da cantora e violeira Adriana Farias, da Orquestra de Viola Caipira “Zé Franco” e do grupo de danças tradicionais gaúchas do Centro de Tradições Gaúchas (CTG).

As atividades tiveram início já no sábado (31), quando as comitivas das várias cidades, além de Sorocaba, que integraram o Desfile dos Tropeiros foram recebidas no Largo do Divino, na Vila Espírito Santo, na Zona Oeste, após um trajeto de mais de 230 quilômetros do ponto de partida, no município de Itararé. Ali as equipes viajantes receberam a benção do diácono Rogério Francisco da Silva, da paróquia Cristo Rei, e partiram para o Clube União Recreativo Campestre, para o pouso e alimentação.

No domingo de manhã, por volta das 10h, cerca de 2.300 cavalos e outros animais de montaria, cavaleiros participantes e organizadores deram início ao Desfile dos Tropeiros e à 4ª Cavalgada Solidária, com a arrecadação de alimentos para a campanha do Fundo Social de Solidariedade, “A Fome não é Fake!”.

O evento é promovido pela Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias municipais de Governo (Segov), Cultura (Secult), Comunicação (Secom), Serviços Públicos e Obras (Serpo) e do Fundo Social de Solidariedade (FSS), em parceria com o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) e a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), do Governo do Estado de São Paulo, além do apoio da Urbes – Trânsito e Transportes, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar (PM).

A festa é gratuita e encerra o trajeto da Rota Sul do Caminho das Tropas até Sorocaba, cidade que foi uma das protagonistas no desenvolvimento do Ciclo do Tropeirismo. O evento sempre atrai um público variado de pessoas, seja cavalgando ou fazendo parte das demais festividades.

Participaram do evento, o prefeito Rodrigo Manga, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sirlange Frate Maganhato, o secretário de Cultura, Luiz Antonio Zamuner, o secretário de Segurança Urbana, João Alberto Corrêa Maia, o ouvidor geral município, Evandro Bueno e o presidente da Câmara Municipal, vereador Luís Santos, entre convidados de outros municípios e a população sorocabana que foi prestigiar o Desfile. Na Avenida São Paulo, na altura da Santa Casa de Misericórdia, foi feita uma parada para que todos recebessem a tradicional Benção Tropeira, pelo diácono Rogério Francisco da Silva.

“É uma alegria para nós, de Sorocaba, podermos receber tantas pessoas vindas de outras cidades para participar desta festa, que ajuda a manter viva nossa história e a tradição do tropeirismo”, destacou o prefeito Rodrigo Manga.

“Ao lado da cultura e do lazer para o povo sorocabano, também é possível pensar no próximo e trazer à tona a solidariedade. Sempre promovendo a campanha ‘A Fome não é Fake!’, que contribui para a assistência às famílias em vulnerabilidade social, em nosso município”, completou a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Sirlange Frate Maganhato.

Para o evento ser completo, é essencial a participação do público e dos cavaleiros. O adolescente Eduardo, de 14 anos, veio cavalgando a égua Bailarina, pela segunda vez no Desfile Tropeiro. “Aprendi a cavalgar desde pequeno, com a família. Minha mãe, meu avô, todos cavalgavam e aprendi com eles. É bem tranquilo participar”, disse o jovem, morador do bairro Vitória Régia, na Zona Norte.

Já o casal Estela Sampaio e Mário Sérgio participou pela primeira vez do evento sorocabano, vindos do município de Piedade. “Já faz um cinco anos que comecei a cavalgar e agora eu e meu marido resolvemos vir até aqui, fazer parte deste grande evento”, contou a moça.

Entre as comitivas estava também a da vizinha cidade de Votorantim, igualmente participando pela primeira vez. “Estamos achando o evento muito bem organizado. É muito importante esse cuidado de não permitir o uso de chicote, arreio, espora, cuidando do bem-estar animal. Eu cavalgo desde pequeno, nasci nesse meio. E estamos acostumador a fazer o caminho entre Votorantim e São Miguel Arcanjo. É uma cavalgada que sempre visa também o bem-estar dos animais”, falou o cavaleiro Renato Dias, do Rancho Supremo, que veio em grupo formado por 20 cavaleiros.

Em meio ao evento também era possível encontrar a barraca de artesanato do Tropeiro Sorocaba, com réplicas em madeira de cavalos, mulas, carros de boi e outros elementos que fazem alusão ao tropeirismo. “Já é uma tradição de família. Meu pai começou fazendo isso, esse trabalho em madeira, e eu segui a tradição. Meu pai era Miguel Gregório de Oliveira. Existe até um parque, no bairro Júlio de Mesquita, com o nome dele, que mandou suas peças para mais de 100 países. Depois que ele faleceu, eu continuei fazendo; o objetivo é contribuir para não deixar morrer a tradição do tropeirismo”, revela o artesão Marcos Oliveira.

Já durante a grande festa do dia 1º de junho, no Paço Municipal, os munícipes puderam conferir as apresentações da Orquestra de Viola Caipira “Zé Franco”. Além dele, o grupo do CTG, com danças tradicionais gaúchas e, ainda, conferir o show da violeira e cantora Adriana Farias. Além das atrações, o evento contou também com praça de alimentação disponível para todos os visitantes.