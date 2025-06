América-RN x Sousa; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Por MRNews



Série D do Brasileirão 2025: América-RN x Sousa duelam na Arena das Dunas pela 7ª rodada do Grupo 3

A emoção da Série D do Campeonato Brasileiro 2025 continua neste domingo, dia 1º de junho, com um confronto decisivo entre América-RN e Sousa, válido pela sétima rodada do Grupo 3. A partida será realizada na Arena das Dunas, em Natal (RN), com início marcado para as 16h30 (horário de Brasília). Este jogo promete agitar os torcedores das duas equipes, que vivem momentos distintos na competição.

América-RN busca retomada após tropeço

O América-RN, tradicional clube do futebol nordestino, ocupa atualmente a vice-liderança do grupo com 10 pontos. Após um início consistente, o time potiguar sofreu um revés na última rodada diante do Ferroviário e agora precisa da vitória para se manter firme na briga pela liderança e garantir a classificação para a próxima fase da Série D.

Sob o comando do técnico Moacir Júnior, o time aposta em nomes experientes como o goleiro Renan Bragança e o atacante Thailor, além do apoio da torcida na Arena das Dunas, onde costuma fazer boas apresentações.

Sousa luta contra a má fase e a zona de rebaixamento

Por outro lado, o Sousa Esporte Clube, da Paraíba, vive um momento delicado na competição. O “Dinossauro do Sertão” está na penúltima colocação do grupo, com apenas 4 pontos conquistados, e não vence há duas rodadas. A equipe comandada por Tardelly Abrantes precisa pontuar fora de casa para tentar se afastar da zona de rebaixamento e recuperar a confiança do elenco.

Entre os destaques do time paraibano estão o goleiro Bruno Fuso e o atacante Diego Ceará, que tenta reencontrar o caminho do gol após atuações apagadas.

Prováveis escalações

América-RN: Renan Bragança; Ricardo Luz, Heitor, Lucas Mendes e Davi Gabriel; Ferreira, Alexandre Aruá e Souza; Dudu, Hebert e Thailor. Técnico: Moacir Júnior.

Sousa: Bruno Fuso; Iranilson, Uesles, Marcelo e Jackson; Patrik Dias, Matheusinho e Ciro Henrique; Luis Henrique, Ian Augusto e Diego Ceará. Técnico: Tardelly Abrantes.

Arbitragem e onde assistir

A arbitragem será comandada por Ricarle Gustavo Gonçalves Batista (CBF-BA), com assistência de João Henrique Queiroz da Silva e Everton Muller da Costa Maia, ambos do RN. O quarto árbitro será Alciney Santos de Araújo.

O jogo terá transmissão ao vivo pela TV América-RN, canal oficial do clube potiguar, garantindo acesso gratuito aos torcedores que não poderão estar no estádio.

Importância do confronto

Com a fase de grupos se aproximando da metade, cada ponto conquistado se torna crucial na disputa pela classificação ou pela permanência na Série D. Para o América-RN, é uma chance de manter-se entre os líderes. Já para o Sousa, o confronto representa a oportunidade de mudar os rumos na competição.

A Série D do Brasileirão é uma vitrine importante para jogadores, clubes e torcidas de regiões menos representadas nas divisões superiores, mantendo viva a paixão pelo futebol nos quatro cantos do país.

