Maio Laranja: Prefeitura realiza caminhada em combate à exploração sexual de crianças e adolescentes em Boa Vista

Foto: Divulgação Semuc



Em alusão ao Maio Laranja, mês dedicado à Campanha de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a Prefeitura de Boa Vista promoveu nesta quinta-feira, 29, uma caminhada no entorno da Praça Germano Augusto Sampaio, no bairro Pintolândia.

A mobilização reuniu cerca mil pessoas, entre representantes de instituições que atuam na linha de frente da proteção infantil, servidores municipais, integrantes de projetos sociais e a comunidade em geral. Ao final da caminhada, balões laranja foram soltos como símbolo da esperança, do cuidado e da luta permanente pela proteção da infância.

De acordo com a superintendente de Proteção Social Especial, Cirlene Guerra, a ação marcou o encerramento das atividades da campanha, intensificadas ao longo do mês de maio. No entanto, ela reforçou que o alerta e a mobilização permanecem ativos durante todo o ano.

“Nossa proposta é fortalecer o engajamento coletivo na luta pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes. A proteção de cada uma delas é uma responsabilidade contínua de toda a sociedade. Contamos com o Disque 100, que recebe denúncias anônimas, além dos conselhos tutelares e das delegacias especializadas, preparados para acolher esses casos. O município também faz o acompanhamento e oferece apoio às vítimas”, destacou a superintendente.

Importância da conscientização

A servidora pública Danielle Kumer, 47 anos, participou da caminhada acompanhada da filha Rebeca Rabello, de 11 anos. Para ela, a campanha é essencial para conscientizar não apenas os adultos, mas também as próprias crianças.

“Combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes é extremamente relevante nos dias de hoje. Precisamos orientar nossas crianças para ficarem atentas a qualquer atitude ou intenção suspeita, até mesmo de pessoas próximas, já que muitos casos envolvem alguém do convívio familiar”, ressaltou Danielle.

Quem também abraçou a campanha foi a adolescente Samara Thallyta, de 17 anos, integrante do programa social Rumo Certo. Para ela, ações como essa são fundamentais para informar e orientar a população. “É sempre importante levarmos mensagens de conscientização à sociedade, porque, muitas vezes, as pessoas não sabem a quem recorrer ou como agir diante de uma situação de abuso”, afirmou Samara.

Assistência dos CREAS

Os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) têm desempenhado um papel essencial no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes em Boa Vista. Segundo dados da Secretaria Municipal de Assistência Social, foram registrados 2.043 atendimentos em 2023. Já em 2024, observa-se uma redução significativa, com 1.607 atendimentos ao longo do ano.

Apenas entre os meses de janeiro e abril deste ano, já foram 418 atendimentos, evidenciando a continuidade do trabalho preventivo e de acolhimento às vítimas. Meninas de 8 a 14 anos são as maiores vítimas.

Redes de Proteção – O município de Boa Vista possui uma rede composta pelos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), Conselhos Tutelares, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em conjunto com a 1ª Vara da Infância e Juventude do TJ e outros órgãos de esferas variadas.

Canais de denúncia

Qualquer suspeita de abuso ou exploração sexual pode ser comunicada por meio dos seguintes canais:

📞 Disque 100 – Central de Direitos Humanos;

📞 Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher;

📞 Disque 190 – Polícia Militar (em casos de emergência).

