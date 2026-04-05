Furto: idosa que teve a casa esvaziada tem parte dos itens recuperados

A Polícia Civil de Roraima (PCRR) esclareceu um furto qualificado ocorrido no dia 19 de dezembro, no bairro São Bento, em Boa Vista, praticado contra uma vítima idosa, de 64 anos, que teve praticamente todos os bens da residência subtraídos.

As investigações tiveram início na própria data do crime, a partir do registro da ocorrência e das informações prestadas pela vítima, aliadas à análise do material coletado durante a apuração.

De acordo com o delegado Igor Silveira, furtaram diversos bens da residência da vítima, entre eles geladeira, cama, botija de gás, máquina de lavar, fiação elétrica, televisão, guarda-roupa, armário de cozinha, cômoda de madeira, estante, sofá, liquidificador, ventilador, roupas e tapetes, caracterizando uma ação criminosa que praticamente esvaziou o imóvel.

Com o avanço das diligências investigativas, na segunda-feira, dia 22, os policiais localizaram E.S.S., de 41 anos, em posse de parte dos objetos furtados. Assim, os agentes o prenderam em flagrante pelo crime de receptação e conduziu ao 5º DP, onde lavraram o Auto de Prisão em Flagrante. Portanto, a partir das informações obtidas durante o flagrante, os investigadores conseguiram identificar o autor do furto.

Os agentes localizaram o autor do crime na terça-feira, 23, durante a continuidade das diligências. Na ocasião, também aprrenderam e encaminharam à unidade policial outros objetos furtados da residência da vítima.

As investigações do furto continuam

A vítima teve parte dos bens recuperados. Entretanto, as investigações seguem em andamento com o objetivo de localizar e recuperar os demais itens subtraídos. Além diso, apurar a possível participação dos envolvidos em outros crimes na região.

Para responsabilizar o autor do furto, o delegado vai Instaurar inquérito policial. Contra ele há outros boletins de ocorrências, também por furtos.

“A identificação e responsabilização dos envolvidos são fundamentais para o esclarecimento dos crimes, especialmente quando atingem vítimas em situação de maior vulnerabilidade, como pessoas idosas, fortalecendo o trabalho de prevenção e repressão criminal”, destacou o delegado Igor Silveira.

Fonte: Da Redação

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