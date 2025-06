Bioparque Pantanal divulga lista de selecionados para o Clube de Ciências – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O Bioparque Pantanal divulgou a lista dos dez projetos aprovados para o Clube de Ciências, o edital foi divulgado na quinta-feira (29) no site oficial da instituição, os projetos selecionados foram desenvolvidos por estudantes de escolas públicas e privadas de Mato Grosso do Sul, as atividades iniciam em junho. Confira o edital aqui.

Em sua terceira edição, o Clube de Ciências tem como objetivo aproximar estudantes das temáticas relacionadas à sustentabilidade ambiental, às questões sociais e à iniciação científica.

O Clube de Ciências proporciona aos jovens uma vivência prática por meio da participação ativa em atividades realizadas no Bioparque, sob orientação de sua equipe técnica.

Por meio de projetos científicos criados pelos grupos selecionados, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver visão crítica e ampla para soluções em sua localidade.

As escolas selecionadas para participar desta edição são as Escolas Estaduais Maria Constança Barros Machado, Antônio Delfino Pereira – Centro de Cultura e Educação Tia Eva, Teotônio Vilela, Blanche dos Santos Pereira, Maria Tereza Rodrigues, José Serafim Rodrigues, João Carlos Flores e Neyder Suelly Costa Vieira, além da escola particular O Casulo Bilingual School.

Caio Henrique Romero e Gabriel Issagawa, Comunicação Governo de MS

Foto: Gabriela Almeida