Caminhada ‘Todos Por Elas’ simboliza grande ato de mobilização pelo fim da violência contra as mulheres

O Governo de Mato Grosso do Sul tem intensificado as ações de enfrentamento à violência contra a mulher por meio de mobilizações coletivas e políticas públicas voltadas à prevenção e proteção. A 2ª edição da Caminhada #TodosPorElas, realizada sábado (31) no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, simbolizou esse compromisso, reunindo representantes dos poderes públicos e da sociedade em defesa da vida das mulheres.

O evento contou com a presença de autoridades estaduais, representantes do Judiciário, forças de segurança, entidades da sociedade civil e a população em um momento simbólico de união e compromisso. Durante a caminhada, um minuto de silêncio foi realizado em homenagem às vítimas, e os homens presentes foram convidados a dar um passo à frente como gesto de apoio ao combate à violência de gênero.

Representando o Governo do Estado, a secretária de Cidadania, Viviane Luiza, levou o filho ao palco e afirmou que o combate à violência começa na formação dos meninos.

“Estamos falando do machismo estrutural, do patriarcado e para que a gente mude essa cultura, precisamos ensinar aos nossos filhos que o amor não controla, o amor é uma escolha. Devemos ensinar que a força é usada para proteger, não para machucar. E que o respeito é um princípio que todos devem usar”.

A desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Jaceguara Dantas da Silva, idealizadora da campanha #TodosPorElas, destacou que a conscientização é uma ferramenta essencial no enfrentamento ao feminicídio.

“A violência contra a mulher não será combatida apenas com repressão. É fundamental investir na prevenção, e a conscientização é um dos caminhos. Essa ação busca dar visibilidade ao tema e mostrar, de forma pacífica, que não aceitamos a violência em nosso Estado”.

O secretário estadual de Educação, Hélio Daher, também reforçou o papel das instituições de ensino no enfrentamento à violência de gênero. “Tenho sob minha responsabilidade 120 mil mulheres que frequentam nossas escolas. É papel do homem ensinar desde cedo que a mulher precisa ser respeitada”.

Moradora do bairro Oliveira II, Sônia Maria dos Santos Marques participou da caminhada e emocionou-se com a proposta da ação.

“Gostei muito e gostaria que isso acontecesse sempre. É importante que os homens escutem, reflitam. Isso que estamos vivendo não é amor, o amor não é violência. Ninguém é dono de ninguém. A gente precisa da nossa liberdade. Chegamos a um ponto em que homens tiram a vida das mulheres e até dos próprios filhos. Essa conscientização precisa tocar o coração das pessoas”.

Além das ações de conscientização, o Governo do Estado investe em políticas públicas permanentes voltadas à proteção das mulheres. As Salas Lilás, presentes em 49 municípios, garantem atendimento especializado e humanizado nas delegacias para mulheres em situação de violência. Já o Promuse (Programa Mulher Segura), em parceria com as forças de segurança, assegura o acompanhamento e acolhimento das vítimas.

A campanha #TodosPorElas seguirá ao longo do ano com atividades educativas, rodas de conversa e ações de articulação entre o poder público e a sociedade, com o objetivo de consolidar uma cultura de paz, respeito e igualdade de gênero em Mato Grosso do Sul.

Mais iniciativas e programas do Governo de Mato Grosso do Sul em proteção às mulheres podem ser conhecidas e acompanhadas clicando neste link.

Taynara Foglia, Comunicação Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende/Secom