Dono de bar e atendente são presos em flagrante após adolescente ser flagrada bebendo no estabelecimento em Boa Vista

Foto: Divulgação/PCRR



O dono de um bar, de 66 anos, e atendente, de 29 anos, foram presos em flagrante após uma adolescente de 14 anos, sobrinha da mulher, ser flagrada bebendo no estabelecimento, em Boa Vista.

A menina foi ouvida e posteriormente entregue ao Conselho Tutelar, enquanto os dois envolvidos foram autuados pelo crime.

As prisões fizeram parte da Operação Caminhos Seguros da Polícia Civil de Roraima, que teve início no dia 1º de maio e se encerrou neste domingo, 31. A iniciativa é voltada à proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Na noite de sexta-feira, 30, e sábado, 31, as ações foram de fiscalização em bares nos bairros Jardim Primavera, Equatorial e Nova Canaã. O foco foi no combate à exploração sexual e à venda de bebida alcoólica para menores de idade.

Os estabelecimentos fiscalizados já haviam sido previamente identificados com base em denúncias e levantamentos da própria operação, com autorização e acompanhamento do Ministério Público.

Fonte: Da Redação