Maria Alice toma atitude após fim do casamento dos pais e Virginia não se cala

Após enfrentarem uma breve separação de seis dias, Virginia Fonseca e Zé Felipe reforçaram sua união e celebraram juntos o aniversário de três anos da primogênita, Maria Alice, com uma festa luxuosa em Goiânia. O casal, que passou por um período de crise no relacionamento, compartilhou com os seguidores detalhes da comemoração temática “Unicórnio do Mundo Country”, que contou com a entrada da aniversariante montada em um pônei e uma decoração em tons de rosa e branco, repleta de unicórnios pelo salão.

Durante a celebração, Virginia e Zé Felipe demonstraram sintonia e alegria, posando ao lado do bolo de três andares e compartilhando momentos especiais com os convidados. A influenciadora escolheu um vestido longo e branco de chiffon de seda da Dolce & Gabbana, enquanto Zé Felipe optou por um traje mais descontraído, condizente com o tema country da festa.()

A festa também contou com a presença de familiares e amigos próximos, incluindo as filhas mais novas do casal, Maria Flor e José Leonardo. A decoração foi assinada por Andréa Guimarães, renomada no mundo dos famosos, e incluiu playground com piscinas de bolinha, pula-pula e escorregador, garantindo a diversão das crianças presentes.()

Além da comemoração, o casal também compartilhou momentos do batizado de Maria Alice e Maria Flor, realizado recentemente em uma igreja de Goiânia. A cerimônia foi seguida por uma festa com música ao vivo, reunindo familiares e amigos em uma celebração íntima e emocionante.

A retomada da união entre Virginia e Zé Felipe após a breve separação foi marcada por demonstrações públicas de afeto e compromisso com a família. O casal, que já enfrentou rumores e boatos sobre a paternidade dos filhos, reafirmou a importância da família em suas vidas e a disposição de proteger a privacidade e o bem-estar dos filhos. )

Com a celebração do aniversário de Maria Alice e o batizado das filhas, Virginia e Zé Felipe demonstram que, apesar dos desafios, a família permanece unida e fortalecida, celebrando juntos os momentos especiais e enfrentando as adversidades com amor e resiliência.

A VERDADE POR TRÁS DO ‘DIVÓRCIO’ DE VIRGINIA E ZÉ FELIPE, SEGUNDO RICARDO FELTRIN

O jornalista Ricardo Feltrin trouxe à tona, em seu canal no YouTube, uma análise detalhada sobre os rumores de separação entre Virginia Fonseca e Zé Felipe — casal que é, hoje, um dos mais populares do Brasil. No vídeo intitulado “A VERDADE POR TRÁS DO ‘DIVÓRCIO’ DE VIRGINIA”, publicado no dia 28 de maio de 2025, Feltrin explica o que estaria por trás dos boatos e sugere que a separação pode ser, na verdade, uma estratégia jurídica.

Segundo ele, o divórcio seria “fake” — ou seja, não real — e teria como objetivo principal proteger o patrimônio da família, especialmente diante da recente pressão legal e midiática sobre os lucros obtidos por meio de apostas e jogos online, setor do qual boa parte da fortuna da influenciadora e da família de Zé Felipe viria.

“Esse divórcio pode ser de fachada. Há uma especulação de que ele serviria para proteger bens da família, já que há investigações em andamento e críticas crescentes sobre influenciadores que promovem casas de apostas”, disse Feltrin no vídeo.

Ainda segundo o jornalista, Virginia Fonseca estaria particularmente preocupada com a imagem pública, especialmente após ser citada em uma das sessões da CPI das Apostas Esportivas, o que teria elevado o grau de exposição e críticas sobre seu envolvimento com esse tipo de publicidade.

Feltrin afirma que não há provas de que o casal realmente esteja separado e ressalta que a falta de interações recentes entre os dois pode ter sido mal interpretada pelo público e pela imprensa. O jornalista também critica duramente os portais de fofoca que espalharam a informação sem checagem:

“Não se separaram oficialmente, juridicamente nem na prática. Isso é o que apurei com diversas fontes. Estão usando essa narrativa como uma proteção legal”, reforça ele.

Entenda o contexto:

Virginia e Zé Felipe são casados desde 2021 e têm dois filhos.

A influenciadora é uma das maiores do Brasil, com milhões de seguidores e envolvimento direto em campanhas milionárias.

O casal é frequentemente associado à publicidade de casas de apostas e jogos online , um setor que está sob investigação por possível incentivo ao vício e lavagem de dinheiro.

, um setor que está sob investigação por possível incentivo ao vício e lavagem de dinheiro. Virginia foi mencionada nominalmente durante audiências da CPI, o que elevou os questionamentos sobre sua responsabilidade na divulgação desse conteúdo.

Por fim, Feltrin deixa claro que tudo ainda se trata de apuração jornalística e especulação com base em informações de bastidores, e que o casal não confirmou oficialmente a separação.

Fortuna de R$ 400 Milhões em Jogo: Como será dividido o patrimônio de Virginia Fonseca e Zé Felipe após separação

O anúncio do fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe, feito nesta terça-feira (27), movimentou a internet não apenas pelo rompimento inesperado, mas principalmente pelos números impressionantes que envolvem o patrimônio do casal. Estimado em cerca de R$ 400 milhões, o montante será agora alvo de divisão, seguindo as regras do regime de comunhão parcial de bens adotado pelos dois ao se casarem em março de 2021.

Pelo regime legal escolhido, todos os bens adquiridos após a oficialização do matrimônio devem ser divididos igualmente entre os cônjuges, independentemente de quem pagou. Isso inclui imóveis, veículos, empresas, investimentos e até eventuais prêmios. Ficam de fora apenas heranças, doações e bens anteriores ao casamento.

O império milionário construído em quatro anos

A união de Virginia e Zé Felipe não foi apenas romântica, mas também altamente lucrativa. Juntos, eles acumularam um verdadeiro império com participação em empresas, imóveis de alto padrão e até jatinhos particulares.

Virginia Fonseca

Influenciadora com mais de 53 milhões de seguidores no Instagram, Virginia se tornou um dos maiores nomes do marketing digital e do setor de beleza no Brasil. A frente da marca WePink, sua linha de cosméticos movimentou cerca de R$ 750 milhões só em 2023. Um de seus perfumes bateu recorde de vendas: R$ 17 milhões em três meses. Além disso, Virginia faturou R$ 60 milhões em apenas três lives promocionais no mesmo ano.

Zé Felipe

Com carreira sólida no sertanejo, o filho de Leonardo tem patrimônio estimado em R$ 110 milhões, segundo a Forbes. Zé também é sócio da esposa em dois negócios importantes: Talismã Digital, empresa de marketing, e a grife Maria’s Baby, voltada para o público infantil. Fora do universo artístico, ele investe na pecuária, mantendo criação de gado de alto valor.

Os bens a serem divididos

Durante o casamento, o casal investiu pesado em imóveis e bens de luxo:

Mansão em Goiânia : avaliada em R$ 5 milhões

: avaliada em Casa de praia em Mangaratiba (RJ) : adquirida por R$ 27 milhões

: adquirida por Dois jatinhos particulares: um dado por Virginia a Zé Felipe (R$ 17 milhões) e outro comprado em 2025, avaliado entre R$ 22 e R$ 28 milhões

Tudo isso entra na conta da divisão patrimonial e pode se transformar em processos judiciais complexos, caso o ex-casal não entre em acordo amigável.

Repercussão nas redes sociais

Após o anúncio da separação, Virginia publicou um desabafo emocionado e fez orações em um santuário em Portugal. Fãs notaram que ela dividiu o quarto com a assessora de Zé Felipe, o que gerou especulações sobre uma tentativa de reconciliação ou, no mínimo, de manter o respeito mútuo durante o processo de separação.

O que esperar daqui para frente?

Com negócios interligados e uma imagem pública amplamente compartilhada, tanto Virginia quanto Zé Felipe terão o desafio de manter seus empreendimentos e reputações sem afetar suas bases de fãs. A divisão de bens, além do aspecto legal, também representa a separação de uma das parcerias mais lucrativas da internet brasileira.

O anúncio mobilizou fãs, influenciadores e artistas nas redes, gerando uma onda de apoio e mensagens de carinho. As publicações foram acompanhadas de fotos da família reunida, reforçando o tom de respeito mútuo e valorização da trajetória que viveram juntos.

Apesar de o relacionamento ter sido marcado por muito carinho e momentos compartilhados com o público, o casal já havia passado por uma breve separação no início de 2025. Na época, os dois ficaram afastados por seis dias após uma discussão em uma festa na Fazenda Talismã, propriedade da família de Zé Felipe em Goiás.

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe sempre estiveram entre os casais mais midiáticos do país. Juntos, construíram uma base sólida de fãs, negócios de sucesso e uma família que se tornou inspiração para muitos.

A decisão de seguir caminhos distintos, segundo eles, foi tomada com paz e sabedoria. “Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor. Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, amamos vocês e tudo que representam”, finalizou o casal na nota.

Para acompanhar as próximas atualizações sobre Virginia Fonseca, Zé Felipe e o mundo das celebridades, siga o portal Leo Dias nas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece nos bastidores dos famosos.

A apresentadora Ticiane Pinheiro, um dos rostos mais conhecidos da Record TV, esclareceu nesta semana por que ela e sua filha caçula, Manuella, não estiveram presentes na festa de aniversário de Vicky, filha de Roberto Justus com Ana Paula Siebert. A comemoração aconteceu no último dia 17 de maio e chamou atenção nas redes sociais pelo luxo e criatividade da decoração, que teve como tema a fada Sininho.

Em uma caixinha de perguntas aberta em seu Instagram, Ticiane respondeu de forma direta a uma internauta que questionou a ausência de Manuella no evento da meia-irmã. “Eu fui trabalhar em Gramado com a minha mãe e César foi apresentar o JN no Rio, daí levei a Manu comigo. Por isso não fomos”, explicou a apresentadora, referindo-se ao marido, o jornalista César Tralli.

A justificativa foi bem recebida pelos seguidores, que elogiaram a transparência de Ticiane e reforçaram a boa convivência entre as famílias. Apesar de ser ex-esposa de Justus, Ticiane sempre demonstrou manter uma relação harmoniosa e respeitosa com o empresário, especialmente quando se trata das crianças.

A festa de Vicky foi destaque nas redes sociais pela ambientação encantadora. O bolo de três andares, os detalhes em verde e dourado e o look da aniversariante, com asas de fada e varinha mágica, marcaram a celebração.

Mesmo com agendas cheias, Ticiane e Tralli se dedicam ao convívio familiar e à presença na vida da filha Manuella, frequentemente compartilhando momentos especiais nas redes sociais. A ausência no aniversário de Vicky, segundo os próprios fãs, não compromete o vínculo afetuoso entre as irmãs, e reforça apenas a complexidade da rotina de famílias públicas e ativas profissionalmente.

Noivo expõe traição da noiva com o cunhado em pleno casamento e vídeo viraliza nas redes

Um caso chocante ocorrido na China ganhou repercussão internacional após o noivo expor publicamente a traição da própria noiva durante a cerimônia de casamento. O episódio, relatado inicialmente pelo site britânico Daily Mail, viralizou nas redes sociais asiáticas, especialmente na plataforma Weibo, equivalente chinês ao Twitter.

O vídeo da cerimônia começa de maneira tradicional: a noiva e o noivo caminham juntos pelo corredor, sendo anunciados com entusiasmo pelo mestre de cerimônias. Os convidados, emocionados, aplaudem o casal que parecia estar vivendo um dos dias mais felizes de suas vidas. A noiva, usando um vestido branco deslumbrante, sorri enquanto caminha para o altar.

Contudo, o que parecia ser um casamento dos sonhos se transforma rapidamente em um pesadelo público. Quando chega o momento tradicional de exibição do vídeo do casal — normalmente uma retrospectiva romântica com fotos de infância, namoro e momentos especiais — a surpresa preparada pelo noivo choca a todos. Em vez de memórias afetuosas, o vídeo revelava imagens captadas por câmeras de segurança mostrando a noiva em momentos íntimos com o marido da própria irmã.

Segundo informações da mídia local, o noivo já suspeitava da infidelidade e decidiu instalar um sistema de vigilância em casa. Foi por meio dele que flagrou a traição. Ainda assim, ele esperou até o casamento para fazer a revelação, diante de familiares, amigos e convidados.

Ao perceber o que estava sendo exibido, a noiva teve uma reação explosiva: atirou o buquê no noivo e tentou confrontá-lo no palco. O homem, por sua vez, questionou em voz alta se ela realmente achava que ele não sabia de nada. A situação saiu do controle, e os dois precisaram ser contidos pelos presentes.

O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais e portais de notícia, tornando-se viral na China e posteriormente em sites de notícias internacionais. Milhares de internautas comentaram o caso, dividindo opiniões entre os que apoiaram a atitude do noivo e os que criticaram a exposição pública da traição.

O episódio levanta debates sobre fidelidade, privacidade, vingança e os limites da exposição em tempos de redes sociais. Enquanto o vídeo continua a circular, o casal obviamente não oficializou o casamento, e o escândalo permanece como um dos episódios mais constrangedores já registrados em uma cerimônia matrimonial.

Flávia Alessandra se Pronuncia Após Falas de Otaviano Costa e Revela Dificuldades no Casamento à Distância

No último sábado, 25 de maio de 2025, Flávia Alessandra usou suas redes sociais para se pronunciar publicamente sobre um tema que tem gerado curiosidade e comoção entre seus fãs: a nova rotina conjugal com Otaviano Costa. A atriz, conhecida por seu carisma e transparência, resolveu falar abertamente sobre os desafios do relacionamento à distância que vem enfrentando com o marido, devido a compromissos profissionais dele em São Paulo.

Otaviano está atualmente à frente do programa “Melhor da Noite”, exibido pela Band, o que o obriga a passar parte da semana fora do Rio de Janeiro, onde vive com a família. A nova dinâmica fez com que o casal precisasse se adaptar a uma rotina em que ficam separados de quarta a sexta-feira, algo que nunca foi comum nos quase 20 anos de união.

“É algo novo para a gente: ficar longe, separadinho — nem que seja por três dias”, declarou Flávia, visivelmente emocionada no vídeo publicado. Ela ressaltou que a decisão foi tomada em conjunto, com muito diálogo, e que o projeto representa a realização de um desejo antigo de Otaviano, que iniciou sua carreira justamente na Band.

Apesar de apoiar o marido, Flávia não esconde que a distância está sendo “bem difícil”. A atriz contou que o casal sempre valorizou a presença constante um do outro e que essa ausência repentina tem sido um verdadeiro teste emocional. “A gente sempre esteve muito grudado, muito próximo. Isso agora mexe bastante com a nossa rotina, com o nosso emocional”, afirmou.

Ela revelou ainda que, nos dias em que Otaviano retorna para casa, o casal tenta aproveitar ao máximo o tempo juntos. “A gente está aprendendo a se reorganizar, a se reconectar nesses momentos. E isso também é amor, é parceria.”

Flávia Alessandra e Otaviano Costa estão juntos desde 2006 e são pais de Olívia, de 13 anos. Flávia também é mãe de Giulia Costa, de 23, fruto de seu relacionamento anterior com o diretor Marcos Paulo.

A sinceridade de Flávia emocionou seus seguidores, que deixaram mensagens de apoio e carinho. Muitos internautas elogiaram a maturidade do casal e destacaram a importância do diálogo e da parceria nos momentos de mudança.

Filha de Débora Bloch se casa com Maria Beraldo em cerimônia emocionante no Rio

A cineasta Júlia Anquier, filha da renomada atriz Débora Bloch e do chef francês Olivier Anquier, oficializou sua união com a cantora e compositora Maria Beraldo, em uma cerimônia íntima e emocionante realizada no sábado, 24 de maio de 2025, no Rio de Janeiro. O evento reuniu familiares, amigos próximos e nomes conhecidos da televisão brasileira, marcando um momento histórico para a família Bloch.

Atualmente no ar na TV Globo interpretando a icônica Odete Roitman na novela Vale Tudo, Débora Bloch prestigiou a filha com discrição, mas foi vista emocionada e sorridente ao longo da celebração. Ao lado dela, também marcaram presença o ator Jonas Bloch, avô de Júlia, e o irmão dela, Hugo Anquier.

Cerimônia marcada por emoção e estilo

Com um toque moderno e cheio de personalidade, Júlia optou por um visual vibrante, vestindo um conjunto de calça e blazer laranja. Já Maria Beraldo apostou em tons neutros, com calça bege, colete combinando e uma camisa branca. O momento da troca de votos foi o ápice da celebração, sendo seguido por um longo beijo que arrancou aplausos e gritos de felicitações dos presentes.

Nas redes sociais, Olivier Anquier compartilhou registros do evento e se mostrou profundamente emocionado. “Um novo capítulo de vida está se iniciando na vida delas. Júlia e Maria, amo vocês”, escreveu o chef ao lado da filha caçula, Olivia, de seu relacionamento com a atriz Adriana Alves.

Maria Beraldo e Júlia Anquier: um casal em destaque

A união de Júlia e Maria representa não apenas um momento especial na vida de ambas, mas também um símbolo de visibilidade para casais LGBTQIAPN+ no cenário cultural brasileiro. Aos 37 anos, Maria Beraldo se destaca na música nacional por seu trabalho autoral e engajado, enquanto Júlia, com 32 anos, vem ganhando espaço como cineasta, com projetos que dialogam com temas sociais e contemporâneos.

A cerimônia intimista refletiu a sensibilidade do casal e reforçou os laços de afeto em uma celebração repleta de representatividade, respeito e amor.

Novo protagonista de Vale Tudo? Sardinha desvenda segredo que muda os rumos da novela das nove da Globo

Na novela Vale Tudo, exibida na faixa das 21h na TV Globo, um novo personagem ganha destaque e promete alterar profundamente os rumos da trama. Sardinha, vivido por Lucas Leto, assume o protagonismo por alguns momentos ao desvendar um segredo bombástico que promete abalar os alicerces da história.

Sardinha desvenda segredo de Maria de Fátima e muda tudo

Após uma passagem de tempo na novela, Sardinha começa a conectar pistas envolvendo Maria de Fátima (Bella Campos) e Solange (Alice Wegmann). Intrigado com documentos e registros que passam por suas mãos, o personagem nota algo peculiar: a repetição do sobrenome “Acioli”. A descoberta leva Sardinha a investigar mais profundamente, levantando uma hipótese que surpreenderá o público.

Segundo informações de bastidores publicadas por André Romano, do Observatório da TV, Sardinha conclui que Raquel Acioli (Taís Araújo) é, na verdade, a mãe biológica de Maria de Fátima. A revelação, até então mantida em total sigilo, muda completamente a dinâmica da novela.

Impacto na trama e reviravolta na relação entre personagens

A descoberta de Sardinha traz uma nova camada de complexidade à história. A revelação do laço sanguíneo entre Raquel e Maria de Fátima reconfigura as relações entre os personagens principais, gerando conflitos, emoções à flor da pele e um novo rumo para a trama das nove.

O público, que acompanha ansiosamente cada reviravolta, verá Sardinha assumir um papel essencial ao conectar todas as peças desse mistério que vinha sendo trabalhado desde os primeiros capítulos. Sua inteligência e percepção o colocam no centro da ação, mesmo que momentaneamente, transformando-o em um protagonista improvável, mas crucial.

Uma virada essencial em Vale Tudo

Esse momento marca um ponto de virada essencial em Vale Tudo. A relação entre Maria de Fátima, Raquel e Solange será colocada à prova, e os próximos capítulos prometem fortes emoções com revelações que mexem diretamente com a estrutura da narrativa.

Sardinha, que até então atuava como coadjuvante, se mostra fundamental para que o enigma envolvendo as protagonistas venha à tona. Com isso, a novela das nove da Globo ganha um novo fôlego e um personagem que se consagra no coração do público pela perspicácia e coragem.

Vale Tudo: Sumiço de Laís e coma de Cecília mudam destino de Sarita

A novela Vale Tudo (Globo), escrita por Manuela Dias, entra em uma nova fase eletrizante com a combinação de dois eventos marcantes: o desaparecimento de Laís (Lorena Lima) e o coma de Cecília (Maeve Jinkings). As reviravoltas prometem impactar profundamente a trajetória de Sarita (Luara Telles), filha do casal.

Laís desaparece após passeio de barco

Os próximos capítulos da novela das nove revelam que Laís irá desaparecer misteriosamente após um passeio de barco. Ela acabará isolada em uma ilha deserta, sem contato com ninguém, deixando todos apreensivos quanto ao seu paradeiro. A personagem, que mantém um relacionamento com Cecília, some justamente quando a companheira está hospitalizada em estado grave.

Grave acidente coloca Cecília em coma

Enquanto Laís está desaparecida, Cecília sofre um grave acidente de carro, resultado de uma sabotagem nos freios do veículo. A tragédia acontece por volta do capítulo 70, previsto para o dia 31 de maio. Cecília, irmã de Marco Aurélio (Alexandre Nero), é internada em coma, deixando Sarita temporariamente sem os cuidados das mães.

Marco Aurélio assume a guarda de Sarita

Com Cecília em coma e Laís desaparecida, Marco Aurélio se oferece para cuidar de Sarita. Ele leva a menina para sua casa e rapidamente tenta se aproximar de Leila (Carolina Dieckmann), demonstrando interesse em adotar a sobrinha. A atitude do executivo levanta suspeitas sobre suas verdadeiras intenções, principalmente diante do momento de fragilidade da família.

Reviravoltas impactam trama central de Vale Tudo

A sequência de eventos coloca Sarita no centro da trama, e o público poderá acompanhar como a jovem lidará com o sumiço da mãe e a ausência da outra. Além disso, a tentativa de manipulação por parte de Marco Aurélio promete gerar tensão nos próximos capítulos.

O remake de Vale Tudo vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. A trama vem sendo marcada por fortes emoções, crítica social e reinterpretação de personagens icônicos da versão original, agora sob a direção artística de José Luiz Villamarim.

Afonso desmascara Raquel em Vale Tudo e revela segredo guardado há anos

A novela Vale Tudo, exibida pela TV Globo na faixa das nove, está entrando em uma fase decisiva com a revelação de um segredo que promete abalar as estruturas dos personagens centrais da trama. Afonso Roitman (Humberto Carrão), conhecido por sua postura direta e muitas vezes considerada insuportável pelo público, finalmente descobre a verdade que Raquel (Taís Araújo) tenta esconder há tanto tempo.

A revelação vem à tona após Afonso ouvir uma conversa entre Maria de Fátima (Bella Campos) e Sardinha (Lucas Leto), onde fica claro que Raquel é, na verdade, a mãe biológica de Fátima. A descoberta provoca um verdadeiro abalo nas emoções do rapaz, que até então desconhecia esse elo familiar escondido por tantos anos.

Apesar de sua fama de impaciente e rígido, Afonso surpreende ao não condenar Raquel ou Fátima. Ele demonstra maturidade ao acolher a jovem, que se mostra abalada com o peso da verdade. Para ele, mesmo os segredos mais dolorosos precisam ser enfrentados com empatia e responsabilidade, especialmente quando envolvem vínculos familiares tão profundos.

A tensão aumenta quando Fátima revela que Sardinha está prestes a contar tudo para Solange (Alice Wegmann), o que acelera a reação de Afonso e leva à inevitável exposição do segredo de Raquel. A relação entre mãe e filha, antes marcada por dúvidas e ressentimentos, será colocada à prova à medida que a trama evolui.

Essa virada no enredo promete desencadear uma série de confrontos e mudanças nos relacionamentos dos personagens, sobretudo no núcleo de Heleninha e Maria de Fátima. A maternidade oculta de Raquel promete ser o ponto de partida para novos desdobramentos dramáticos na novela.

Com o público cada vez mais atento aos acontecimentos, Vale Tudo se consolida como uma das tramas mais impactantes da atual grade da Globo, oferecendo episódios carregados de emoção, conflitos familiares e revelações surpreendentes.

Chantagem Fracassada: Maria de Fátima se dá mal ao enfrentar Odete Roitman em Vale Tudo

No capítulo deste sábado (17) da novela Vale Tudo, exibida no horário nobre da Globo, os telespectadores serão presenteados com uma cena eletrizante e cheia de tensão. Maria de Fátima (Bella Campos), a ambiciosa filha de Raquel (Taís Araujo), tentará usar uma de suas estratégias manipuladoras contra ninguém menos que Odete Roitman (Débora Bloch). No entanto, o plano da vilãzinha sairá completamente pela culatra.

A situação ocorre em um encontro sofisticado entre as duas personagens. Fátima, acostumada a se beneficiar de jogadas ardilosas, tentará pressionar Odete para que ela acelere a separação entre Solange (Alice Wegmann) e Afonso (Humberto Carrão). A jovem insinua que já cumpriu sua parte ao sabotar o relacionamento de Raquel e Ivan (Renato Góes) e, agora, espera retorno. Mas sua postura será rapidamente interpretada como chantagem — algo que Odete não tolera.

Odete impõe limites e coloca Fátima contra a parede

Demonstrando todo seu poder e frieza, Odete corta a conversa com um aviso direto: “Ou você retira sua ameaça ou eu me levanto imediatamente”. A frase tem efeito imediato: Fátima, apavorada, tenta se desculpar e recua rapidamente, admitindo sua inferioridade diante da empresária. “Desculpe, dona Odete… Quem sou eu pra ameaçar a senhora?”, diz a vilã, visivelmente abalada.

Odete não perde a chance de humilhar a jovem oportunista, devolvendo com outra frase marcante: “Pois é, quem é Maria de Fátima perto de Odete Roitman?”. A cena não apenas expõe a diferença de poder entre as duas, como também mostra que Fátima ainda tem muito a aprender no perigoso jogo de manipulações em que tenta se destacar.