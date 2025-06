Tuna Luso x GAS; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Por MRNews



Tuna Luso x GAS: Tudo Sobre o Confronto da 7ª Rodada da Série D 2025

Neste sábado, 1º de junho, às 15h (horário de Brasília), Tuna Luso e GAS se enfrentam pela 7ª rodada do Grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D 2025. O duelo promete movimentar a tabela da competição e será realizado em Belém, no estádio do Souza, com grande expectativa por parte da torcida cruzmaltina.

Situação das equipes na tabela

A Tuna Luso ocupa a vice-liderança do Grupo A1, com 11 pontos conquistados em seis jogos. O time paraense vem em ascensão, com uma campanha consistente que inclui três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. A equipe quer manter o embalo e seguir na zona de classificação para a próxima fase da Série D.

Do outro lado, o GAS, representante de Roraima, vive situação bem diferente. Na 7ª colocação, com apenas quatro pontos somados, o clube acumula uma vitória, um empate e quatro derrotas. A equipe precisa reagir urgentemente para evitar o risco de eliminação precoce e de mais uma campanha decepcionante na competição nacional.

Retrospecto e expectativas

O histórico recente mostra amplo favoritismo da Tuna Luso, especialmente jogando em casa. Com um elenco mais equilibrado e um projeto esportivo mais estruturado, o time de Belém entra em campo com odds bastante favoráveis nas casas de apostas. De acordo com a Betano, a vitória da Tuna paga 1.42, enquanto o empate está cotado em 4.50 e o triunfo do GAS, em 6.00 — o que revela o grau de dificuldade da equipe visitante.

Além disso, a equipe paraense aposta em um setor ofensivo eficiente, com jogadores experientes que têm se destacado nesta primeira fase. O técnico Robson Melo deve manter a base do time que venceu o último compromisso fora de casa, visando consolidar sua posição no G4.

O que esperar do jogo

O confronto deve ser dominado pela Tuna Luso, que atua em casa e tem mais consistência tática. O GAS tentará explorar os contra-ataques, mas terá que superar a sólida defesa dos donos da casa, que sofreram apenas cinco gols até agora na competição. Para o time de Roraima, o jogo representa uma das últimas chances de reação.

Onde assistir Tuna Luso x GAS

A partida entre Tuna Luso e GAS pela 7ª rodada da Série D será transmitida ao vivo no canal Futebol com Rede, disponível no YouTube e em plataformas parceiras da CBF TV. Os torcedores também podem acompanhar em tempo real através de aplicativos como o Sofascore e 365Scores.

Tags: Série D 2025, Tuna Luso, GAS, Brasileirão Série D, Grupo A1, Futebol Nacional, Jogo de sábado, Campeonato Brasileiro quarta divisão, Apostas esportivas, Onde assistir Série D.

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.