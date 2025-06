Coordenadoria oferta atendimentos em saúde voltados para população LGBT em João Pessoa

Endocrinologia, gastroenterologia, odontologia, ginecologia e psicologia são os serviços na área da Saúde, atualmente, ofertados pela Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT, da Prefeitura de João Pessoa. Até este mês de maio, foram feitos 130 atendimentos e orientações através do equipamento.

“Trabalhamos com uma população vulnerabilizada, mas que deve ter todos seus direitos garantidos. Procuramos fazer nosso melhor trabalho, escutando os usuários que chegam e respeitando suas individualidades”, afirmou o coordenador da Promoção à Cidadania LGBT, Geraldo Filho.

Alguns serviços são ofertados em parcerias com instituições como Unipê, Faculdade de Medicina Nova Esperança (Famene) e Universidade Federal da Paraíba (UFPB). “Essas parcerias são muito importantes pois podemos contar com um serviço de qualidade para as pessoas LGBTQIAPNB+”, disse.

Kamilla Gomes é uma mulher trans e está passando por um tratamento odontológico, fruto da parceria entre a Coordenadoria e Unipê. Ela disse que está muito satisfeita com a atenção que tem recebido e ressalta a importância de ter acesso aos serviços de Saúde.

“Estou muito contente com o tratamento, principalmente porque tanto alunos quanto professores são totalmente profissionais e se preocupam até em fazer um acompanhamento para saber como está sendo a cicatrização, se a medicação está fazendo efeito. É tudo bem acolhedor e uma iniciativa necessária”, falou Kamilla Gomes.

Como fazer – As pessoas que precisarem buscar estes serviços devem se dirigir à sede da Coordenadoria, situada no Parque Solon de Lucena, 216, na Lagoa, ou acessar o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Os documentos necessários são: RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS.

Dias e horários

Odontologia – Segundas e quintas, pela manhã

Ginecologia – Quarta, pela manhã

Endocrinologista – Quarta, pela manhã

Gastroenterologista – Terça, pela manhã

Psicologia – Segunda a sexta, pela manhã e tarde