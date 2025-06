Forró, paçoca e alegria: passageiros são recepcionados no Aeroporto Internacional de Boa Vista em clima do ‘Maior Arraial da Amazônia’

Foto: Divulgação Semuc



Passageiros que desembarcaram nesta segunda-feira, 2, no Aeroporto Internacional de Boa Vista – Atlas Brasil Cantanhede, foram recepcionados com música, alegria e paçoca, símbolos do Boa Vista Junina.

Assim, a iniciativa tem como objetivo convidar os recém-chegados à capital roraimense, turistas e passageiros para prestigiar o Boa Vista Junina, evento que faz a alegria da cidade há 25 anos.

Com espetáculo de cores e ritmo, o Boa Vista Junina tem atmosfera única ao reunir quadrilheiros com passos sincronizados no tablado, comidas típicas, artistas da terra e as famílias. De acordo com a superintendente de turismo da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura, Alda Amorim, o evento mostra um pouco do que vai ter no arraial.

“Esta ação é um gostinho do Boa Vista Junina. Aqui, a gente tem o forró pé de serra, animação das mascotes e distribuição de paçoca. Quem chega à cidade com essa recepção certamente estará conosco no arraial. Nesta semana estaremos no aeroporto, recebendo os voos e passageiros que chega à nossa linda cidade”, disse.

Recepção calorosa aos passageiros

Do mesmo modo, durante a intervenção cultural, passageiros e funcionários do aeroporto entraram no clima do Maior Arraial da Amazônia ao colocarem chapéu de palha e dançarem no ritmo de São João. Manuela Arcanjo, funcionária da indústria farmacêutica, veio de Manaus e desembarcou em Boa Vista, quando foi recepcionada com muita alegria.

“Sou nordestina. Cheguei aqui vendo essa cena e estou emocionada. Amei tudo isso e estou amando. A organização do evento está de parabéns. Há mais de um ano, eu sempre venho à Boa Vista pelo menos uma vez por mês e é uma cidade acolhedora. O arraial começa amanhã e eu cheguei no momento certo”, contou.

Assim, a jornalista Quênia Mendes também desembarcou na cidade e entrou no clima do Maior Arraial da Amazônia. “Trabalho fora e estou há 15 dias em outro estado. Eu sou uma pessoa que gosta das comidas típicas e assim que cheguei mandei imagens da ação para os meus colegas de trabalho falando que cheguei na minha terra. Essa é a primeira vez que vou participar do Boa Vista Junina e estou animada”, contou.

Boa Vista Junina

Por fim, o Boa Vista Junina terá início nesta terça-feira, 3, na Praça Fábio Marques Paracat, a partir das 19h. Serão seis deias de festa, encerrando com show nacional da dupla Maiara e Maraisa. O Maior Arraial da Amazônia é pensado para todas as idades, garantindo comodidade e segurança às famílias.

Fonte: Da Redação