Vereadores reforçam apoio à cultura ao receberem visita de gestores culturais e artistas

Nesta semana, vereadores de Boa Vista receberam representantes do movimento “Aprova Sistema Municipal de Cultura (SMC) de Boa Vista”, formado por gestores culturais e artistas roraimenses.

O grupo foi recebido pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Genilson Costa, e pelos vereadores Vavá do Thianguá, Thiago Fogaça, Manoel Neves, Marcelo Nunes e Carol Dantas. Na próxima segunda-feira, o movimento se reunirá com as vereadoras Aline Rezende e Jeu Nunes.

Segundo os representantes do movimento, o Sistema Municipal de Cultura (SMC) é um projeto de lei do Executivo que deverá ser encaminhado à Câmara no próximo mês.

Audiências públicas

Entre as reivindicações apresentadas pelos artistas está a realização de audiências públicas para ampliar o debate sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura de Boa Vista, além de discutir políticas culturais alinhadas ao Sistema Nacional de Cultura (SNC).

O presidente da Câmara, vereador Genilson Costa, garantiu que a Comissão de Cultura irá definir um cronograma de audiências, a fim de atender às demandas dos artistas e possibilitar maior participação da população nesses debates.

De acordo com os integrantes do movimento, o “Aprova Sistema Municipal de Cultura (SMC) de Boa Vista” é uma iniciativa do Comitê Pró-Cultura Roraima, formado por 90 organizações e associações culturais da sociedade civil, com o apoio do Conselho Estadual de Cultura (CEC-RR) e do Escritório do Ministério da Cultura em Roraima (MinC).