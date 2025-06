Aberta a submissão de projetos para a IV Feira Estadual de Ciência e Cultura do IFSP – IFSP

Evento integra a 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e terá etapa presencial no Campus Suzano com apoio da Reitoria

Estão abertas, a partir de 2 de junho, as submissões de trabalhos para a IV Feira Estadual de Ciência e Cultura do Instituto Federal de São Paulo (FECCIF25), que será realizada no contexto da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O evento é voltado para estudantes e docentes do Ensino Médio e Técnico de escolas públicas e privadas, preferencialmente situadas no estado de São Paulo.

A FECCIF tem como objetivo divulgar e popularizar o conhecimento científico e tecnológico, incentivando a criatividade e a inovação por meio do desenvolvimento de projetos por alunos e professores. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 10 de agosto, às 23h59, por meio do site feccif.com.br.

Nesta edição, os trabalhos serão apresentados em duas etapas. A primeira ocorre nos dias 17, 18 e 19 de setembro, de forma on-line, com a participação de todos os projetos aprovados. Já a segunda etapa será presencial, nos dias 22 e 23 de outubro, no IFSP Campus Suzano, e contará com a exposição dos projetos finalistas.

A Reitoria do IFSP apoiará a realização da etapa presencial da feira, garantindo auxílio financeiro, em forma de diárias, para estudantes e docentes autores dos projetos classificados para essa fase.

A FECCIF25 também aceitará a submissão de trabalhos em fase de desenvolvimento, permitindo a apresentação de resultados parciais e perspectivas de conclusão. As regras completas do evento e mais informações estão disponíveis no site oficial da feira.

Datas importantes