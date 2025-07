Sábado de títulos nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina

Equipe de futsal feminino de Chapecó celebra o título na modalidade nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Crédito: Guilherme Brazzalle/Ascom/Fesporte

O sábado, 26, foi de muitas comemorações na etapa estadual dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina que está em disputa no município de Rio do Sul.

Cinco modalidades coletivas e algumas individuais encerraram as suas competições em um dia muito importante para os municípios que disputam o título de campeão geral dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina que será definido no próximo dia 1º de agosto.

Encerraram as suas competições o futsal feminino, handebol feminino, futebol de campo masculino, vôlei masculino e basquete masculino, além do atletismo que realizou as suas competições no Estádio Municipal Alfredo João Krieck em Rio do Sul e também o tênis de mesa.

Confira quem foram os campeões:

Futsal feminino – Chapecó, Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú

Futebol de campo masculino – Criciúma, Rio do Sul e Florianópolis

Handebol feminino – Itajaí, Balneário Camboriú e Concórdia

Basquete masculino – Jaraguá do Sul, Florianópolis e Blumenau

Vôlei masculino – Jaraguá do Sul, Balneário Camboriú e Blumenau

Atletismo naipe masculino: Jaraguá do Sul, Itajaí e Joinville.

Atletismo naipe feminino: Itajaí, Jaraguá do Sul e Joinville

Tênis de mesa naipe masculino: Florianópolis, Joinville e São Bento do Sul

Tênis de mesa feminino: Florianópolis, Jaraguá do Sul e Pouso Redondo

Assessoria de Comunicação da Fesporte

Jornalista Guilherme Brazzalle

E-mail: guilherme@fesporte.sc.gov.br

Telefone: (48) 99190-9994