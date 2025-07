Bastidores do Concurso Estadual revelam trabalho coletivo e organização de quadrilhas

Durante a edição de 2025 do São João no Parque Anauá, a Arena Junina foi palco não apenas de apresentações, mas também de uma intensa movimentação nos bastidores do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas. Dançarinos, animadores e equipes técnicas trabalharam, como em anos anteriores, em sincronia para garantir o espetáculo na disputa que foi concluída neste sábado, 26.

Na área de espera, foram realizados ajustes na coreografia, conferência de figurinos e repasses coreográficos. A logística incluiu transporte, montagem de cenários e suporte a 28 agremiações dos grupos Especial, de Acesso e Emergente.

O governador Antonio Denarium acompanhou de perto a estrutura do evento e conversou com os participantes. “O São João no Parque Anauá é uma celebração da nossa identidade e da força do nosso povo. Ver a dedicação nos bastidores é emocionante. Temos orgulho de valorizar essa tradição que une comunidades e gera oportunidades”, avaliou.

SUPERAÇÃO

Pouco antes de subir ao tablado, a quadrilha Guerreiros de Jorge, da comunidade indígena do Moskow, em Bonfim, teve que superar condições adversas, como as condições da estrada de acesso à comunidade no período chuvoso, somadas à perda de parte dos adereços. A situação impossibilitou a chegada de 11 dos 28 casais que estavam previstos para se apresentar durante a última noite de apresentações do grupo de Acesso.

O grupo se apresentou com o tema “Meu São João é azul”, voltado à inclusão de pessoas com autismo. Rosália dos Santos Silva, que atua na equipe de apoio da quadrilha e é mãe de um jovem autista que participa do grupo, falou sobre o impacto da apresentação para a comunidade.

“Muita gente acha que pessoas autistas são ‘diferentes’, até ‘doidas’, mas não são. Eles têm graus distintos, dificuldades que afetam a fala, os movimentos, o comportamento, mas são pessoas como qualquer outra. Eu aprendi a lidar com meu filho com o tempo, a respeitar os limites dele e, acima de tudo, a entender que ele é capaz. Nunca impedi meu filho de ser quadrilheiro. Ele brinca há 12 anos, e hoje, subir nesse tablado é uma prova de que ele pode, sim, fazer parte de tudo isso”, revelou.

COMBATE AO RACISMO

Também do grupo de Acesso, o Grupo Folclórico Arrasta Pé, do bairro Nova Cidade, em Boa Vista, acertava os detalhes da apresentação planejada durante um ano. No espaço reservado à preparação das quadrilhas, apesar dos nervosismos, os casais acertavam os passos e tentavam manter a concentração

Para o animador Darlan Souza, apesar da preocupação em levar uma apresentação com qualidades técnicas e artísticas, o grande mérito foi de potencializar a discussão sobre o racismo, questão central do tema da quadrilha neste ano: “A cor da minha pele não te diz quem sou”.

“É algo que a gente vive na pele todos os dias, quando uma pessoa negra entra numa loja, num shopping ou até mesmo num hospital e é destratada pela cor da pele. A gente quer trazer essa reflexão pro público e dizer que não se pode julgar ninguém pela aparência. A nossa luta vai além: é sobre sentimento, coração, identidade”, avalia.

APOIO

Desde a montagem da estrutura até o início das apresentações, a equipe da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo) acompanhou o cronograma e deu suporte técnico às agremiações. O secretário Alex Ferreira destacou a importância do apoio da pasta às quadrilhas para garantir as melhores condições às quadrilhas participantes: “Proporcionamos o maior apoio técnico e financeiro às quadrilhas na história do concurso para garantir que o trabalho nos bastidores fosse direcionado apenas à coreografia e às questões artísticas de cada quadrilha. Tudo por um espetáculo que represente toda a potência cultural do nosso Estado”, explicou.

O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Em 2025, o evento conta pela primeira vez com recursos federais, repassados pelo Ministério do Turismo.

A festa segue até domingo, 27, e a programação também está sendo transmitida ao vivo pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

A edição deste ano promete ser a maior da história: são mais de 50 atrações locais e nove atrações nacionais. Já se apresentaram Israel & Rodolffo, George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro, Zé Vaqueiro e Companhia do Calypso. Neste domingo, no encerramento, sobem ao palco, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes

Outro destaque é o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que reúne 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. O Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações – um aumento de 59% em relação a 2024.

