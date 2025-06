Caer disponibiliza vacina contra Influenza para colaboradores

A Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) realizou nesta terça-feira, 03, mais uma ação preventiva de imunização contra a gripe Influenza.

A ação é resultado da parceria entre o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, da Companhia, e o Núcleo de Saúde e Segurança do Trabalho do Sesi (Serviço Social da Indústria).

A assistente Social da Caer, Diarrasa Carvalho, explicou que a gestão da Caer entende a importância de manter o bem-estar, saúde e qualidade de vida dos colaboradores e a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe e suas complicações.

“Essa ação é uma continuidade aos trabalhos de atenção à saúde do colaborador que são promovidas pela Caer. Por meio do Sesmt a empresa cuida dos colaboradores, promovendo campanhas de sensibilização sobre a importância da vacinação, mantendo um calendário de vacina atualizado, que reduz do risco de adquirir ou transmitir doenças respiratórias, especialmente as de grande infectividade, como o vírus da gripe e do coronavírus”, explicou.

Ao todo, foram disponibilizadas 400 doses da vacina contra o vírus da influenza. Todas doses trivalentes, que têm eficácia contra as três cepas de maior gravidade.

O colaborador da Caer, João Peres, destacou que iniciativas como esta valorizam o servidor.

“Mostra como a empresa se preocupa com a imunização dos colaboradores e busca prevenir eles contra doenças respiratórias”, afirmou.

