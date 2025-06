Prefeitura informa programação dos agentes de endemias nesta quarta-feira (04)    

Posted on

Tempo: sol com algumas nuvens em SC. No oeste, pancadas de chuva rápida e bem isolada entre a tarde e noite, com risco de temporais. Temperatura: elevada, máximas entre 28 e 30°C em grande parte de SC e em torno de 32°C no oeste. Vento: sudeste a nordeste, fraco a moderado. Sistema: áreas de baixa pressão influenciando especialmente o […]