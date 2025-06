Bonito participa do 3º Seminário sobre Primeira Infância e Planejamento Estratégico promovido pelo TCE-MS – Prefeitura Municipal de Bonito

Na última sexta-feira, 30 de maio de 2025, o município de Bonito esteve representado no 3º Seminário “A Primeira Infância e o Planejamento Estratégico”, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), em Campo Grande. O evento reuniu gestores e autoridades de todo o estado para homenagear os municípios que se destacaram na implementação do Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI).

Bonito foi representado pela secretária de Educação e Cultura, Eliana Fregatto; pela secretária de Assistência Social, Leila Aivi Rodrigues; e pela secretária de Saúde, Ana Carolina Colla. A presença das três gestoras reforça o compromisso da administração municipal com políticas públicas voltadas à promoção e garantia dos direitos das crianças de 0 a 6 anos.

Durante o evento — que também marcou os dois anos do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância, instituído pela Resolução TCE-MS Nº 185, de 19 de abril de 2023 — foram apresentados os resultados alcançados por meio da integração entre o controle externo e os municípios. Um dos pontos altos foi a entrega de troféus de reconhecimento aos coordenadores das Comissões Municipais Intersetoriais, como forma de valorização das boas práticas na elaboração e execução do PMPI.

O município de Bonito foi homenageado por seus avanços, sendo representado pela coordenadora Maristela Pellin, que recebeu o troféu — um símbolo dignificativo da Primeira Infância — em nome da Comissão Municipal Intersetorial.

Dando continuidade à agenda, a secretária de Educação e Cultura, Eliana Fregatto, esteve no gabinete do prefeito Josmail Rodrigues na segunda-feira, 02 de junho, para entregar pessoalmente o troféu de reconhecimento ao chefe do Executivo. O gesto simboliza o agradecimento pelo apoio e comprometimento da gestão municipal com a implementação de políticas voltadas à Primeira Infância.