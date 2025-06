Fundação Cultural divulga 16ª Festa do Tropeiro

João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

*Colaborou a estagiária Walquíria Teodoro.

O distrito de São Francisco Xavier recebe, nos dias 28 e 29 de junho, a 16ª edição Festa do Tropeiro. A programação do evento, que inclui culinária típica e músicas regionais, foi divulgada pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo nesta segunda-feira (2).

A festa, que celebra a rica cultura tropeira, acontece no Parque Municipal de São Francisco Xavier. A programação deste ano inclui o show de Cacique e Pajé, no sábado (28), às 19h30, levando muita diversão para o público.

O encerramento da festa terá o show da dupla Matheus Henrique & Gabriel, no domingo (29), às 18h, cantando seus grandes sucessos como “Calma Amor”, “Talvez amor”, “Meu espelho” e muito mais.

Confira a programação completa abaixo.

O evento também terá a missa de abertura no domingo (29), além de roda de viola, desfile de cavaleiros, apresentações de cultura típica e muito mais.

Assim como em 2024, Festa do Tropeiro terá shows durante todo o fim de semana. Paullo Amarall / FCCR

Festa do Tropeiro

A tradicional Festa do Tropeiro, que atrai grande público, celebra e mantém viva a herança cultural dos tropeiros. Esses migrantes mineiros utilizavam a região da Serra da Mantiqueira como ponto de descanso estratégico em suas longas jornadas desde Minas Gerais.

A abertura oficial, no próximo dia 28, acontece às 10h. Em seguida, haverá a tradicional ‘Queima do Alho’, às 12h.

O evento tem entrada gratuita.

A 16ª Festa do Tropeiro é realizada pela Prefeitura de São José dos Campos e pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

Evento tem como objetivo valorizar a arte e promover a cultura tropeira. Foto: Paullo Amarall / FCCR

Tradição

A Festa do Tropeiro, realizada desde 2009 pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, chega à sua 16ª edição. O evento tem como objetivo valorizar a arte e promover a cultura tropeira, que possui raízes profundas na cidade, especialmente em São Francisco Xavier.

O evento celebra e mantém viva a rica tradição do tropeirismo, desempenhando um papel crucial no reconhecimento e fortalecimento das pequenas comunidades situadas na Serra da Mantiqueira. Historicamente, essa região servia como ponto de parada estratégico para os tropeiros que percorriam longas distâncias desde Minas Gerais.

Nestes locais de descanso, os viajantes tinham a oportunidade não apenas de recuperar suas energias e cuidar de seus animais, mas também de interagir com a população local e estabelecer um importante elo comercial com o Vale do Paraíba, onde diversos produtos eram negociados, fomentando a economia e o intercâmbio cultural entre as regiões.

A Festa do Tropeiro busca, portanto, resgatar essa memória histórica e promover a cultura tropeira, evidenciando a importância dessas comunidades na formação da identidade regional e na manutenção de práticas ancestrais.

Programação

Sábado (28)

10h – Abertura

12h – Queima do Alho

13h – Moçambique da Vila do Tesouro

14h – Show Santo de Casa – Cia Cultural Bola de Meia

16h30 – Show Danilo e João Ricardo

18h – Apresentação da Rainha e Homenagem ao Sr. Sebastião Batista

19h30 – Show Cacique e Pajé

Domingo (29)

9h – Missa

10h – Desfile de Cavaleiros

12h – Jongo Mistura da Raça

13h – Show Gyba Reis

14h – Roda de Viola com Violeiros da Região

14h30 – Apresentação Cão Pastoreiro

16h – Show José Junior E Gabriel

18h – Show Matheus Henrique & Gabriel



MAIS NOTÍCIAS



Fundação Cultural Cassiano Ricardo