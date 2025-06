IFSP aprova regulamento do Programa de Acompanhamento de Egressos – IFSP

Iniciativa, construída após consulta pública, visa entender a trajetória profissional e acadêmica de ex-alunos para retroalimentar políticas educacionais

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) publicou, no dia 22 de maio de 2025, a Portaria Normativa nº 128/2025, que aprova o Regulamento do Programa de Acompanhamento de Egressos (PAEg). O documento estabelece os procedimentos e ações necessárias para alcançar os objetivos e diretrizes da Política de Acompanhamento de Egressos da instituição.

A construção do regulamento contou com ampla participação da comunidade. A minuta passou por consulta pública entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. Após esse período, foi discutida e aprovada pelo Comitê Permanente de Acompanhamento de Egressos (COPAEG) e apresentada ao Colegiado de Dirigentes (COLDIR) em 29 de maio de 2025.

A implantação do programa terá início com um projeto-piloto nos campi Bragança Paulista e Sorocaba a partir de julho de 2025. A previsão é que os demais campi passem a executar as ações do programa a partir de janeiro de 2026.

Criada por meio da Resolução Normativa nº 13/2022, a Política de Acompanhamento de Egressos pretende orientar o processo de avaliação e monitoramento institucional, com foco nos estudantes que concluíram seus cursos no IFSP. A intenção é subsidiar o planejamento e a melhoria contínua das políticas educacionais da instituição.

O Plano de Acompanhamento de Egressos será desenvolvido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PRX), em parceria com o COPAEG. As ações visam manter o vínculo dos ex-alunos com o IFSP, promovendo educação continuada, relacionamento institucional e coleta de dados sobre a trajetória acadêmica e profissional dos egressos.

Além de fortalecer a relação entre os egressos e o IFSP, a política busca compreender a inserção desses profissionais no mundo do trabalho e na sociedade, incluindo aspectos relacionados à diversidade étnico-racial, sexual e de gênero. A proposta também prevê mecanismos para autoavaliação institucional e aprimoramento da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão.

Acompanhar os egressos é uma forma de reconhecer a importância de sua trajetória, valorizar sua formação e garantir que o IFSP continue sendo referência na construção de vidas e carreiras.