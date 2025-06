Governo de MS reúne secretários para avaliar projetos e definir metas do segundo semestre – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com foco em uma gestão ágil e eficiente, o governador Eduardo Riedel reuniu os secretários estaduais para avaliar os projetos em andamento de todas as pastas. O objetivo é alinhar as ações e fazer os ajustes necessários para o segundo semestre.

“Uma reunião importante para que todos possamos enxergar de maneira mais próxima as ações conduzidas por cada secretaria. Momento importante, pois chegamos a dois anos e meio de gestão. Orgulhoso do time e do que produzimos até hoje, fizemos o dever de casa e ainda tem muitos projetos pela frente. Muito realizado de estar cumprindo o nosso plano de governo”, avaliou o governador.

A reunião realizada no Gabinete do Receptivo teve a presença de todos os secretários estaduais e seus respectivos secretários-adjuntos. Cada um teve um tempo definido para fazer uma avaliação sobre o andamento da pasta, detalhando os principais projetos e ações neste primeiro semestre.

Entre eles foram citados o MS Ativo que já recebeu 29 cidades até junho, para que os prefeitos, junto com os vereadores possam apresentar as prioridades e novas obras de cada cidade, que serão realizadas pelo Estado.

Seguem os projetos de PPP (Parcerias Público-Privadas) na área de saúde e setor rodoviário (Rota da Celulose) e no segundo semestre também terá avanço no programa Rodar MS, que é um novo modelo de manutenção de rodovias.

Na educação já foi universalizado a educação integral e profissional no Estado, ou seja, todas as cidades possuem oferta destes modelos. Para segurança teve aquisição de novos veículos, fortalecimento no combate ao crime e ações sociais e de cidadania.

Houve ampliação na regionalização da saúde e integração entre turismo, cultura e esporte, com feiras, competições e eventos culturais. Na área social teve redução da extrema pobreza, com busca ativa no Estado por estas famílias, para devida assistência.

A cidadania criou uma central de atendimento aos municípios (orientação técnica) e desenvolveu programas importantes como Caminhos da Cidadania e Laços da Cidadania.

No desenvolvimento econômico continua a expansão do setor da celulose com apoio do Estado, assim como fortalecimento da agricultura familiar. Com novas oportunidades seguem as capacitações do MS Qualifica.

Na infraestrutura o foco é terminar as obras inacabadas e iniciar os investimentos (urbanos) definidos nos 79 municípios. Um dos grandes desafios é aumentar o índice de pavimentação, gerando melhor qualidade de vida à população.

Para o secretário estadual de Governo, Rodrigo Perez, a união e o trabalho conjunto dos gestores vai fazer a diferença nos bons resultados do Estado, para levar benefícios aos cidadãos.

“Nosso foco é a concretização do plano de governo em sintonia com o contrato de gestão. Eles estão sendo bem cumpridos e o nosso exercício diário é fazer o plano de governo acontecer. Temos ações importantes como o MS Ativo que promove a integração do Estado com os municípios, gerando resultados diretos à população. Nossa união (secretários) vai superar os desafios e fazer as entregas necessárias”.

Contrato de gestão

Entre os assuntos em pauta esteve a execução dos contratos de gestão, onde cada pasta definiu os projetos e metas que devem ser cumpridos até o final de 2025.

Ao todo são 299 projetos e 848 entregas previstas. Com nível de execução positivo, o objetivo é acelerar ainda mais o ritmo para o segundo semestre e assim cumprir mais de 90% das ações planejadas em todos os setores. O momento é de dar continuidade ao que está dando certo e fazer os devidos ajustes no que for necessário.

Alguns projetos inclusive já foram cumpridos neste primeiro semestre, como obras de infraestrutura em diferentes cidades, agenda de municipalismo por todo Estado, principalmente pelo programa MS Ativo.

Na educação teve formação e qualificação de professores, a realização do EJA Mulheres Indígenas. Para cultura a realização com sucesso dos festivais (Campão e América do Sul) e eventos artísticos. Já no esporte teve as inscrições on line do Bolsa-Atleta e competições que tiveram apoio do Estado.

A transformação digital foi concretizada em áreas importantes como Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) e PGE (Procuradoria Geral do Estado), assim como entregas de programas e campanhas da SEC (Secretaria Estadual de Cidadania) e Sead (Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos).

Na segurança foi realizado curso de inteligência na investigação criminal e na Semadesc houve apoio a projetos de bioeconomia e lançamento do edital da PSA (Pagamento de Serviços Ambientais).

“São dez anos de contrato de gestão. Ele nos trouxe até aqui com um modelo consolidado, feito com muita persistência. Temos que exaltar um instrumento que gera reflexão em cada gestor, sobre como está conduzindo seus projetos. Sempre como objetivo final atender às pessoas”, afirmou o governador.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Saul Schramm

