Prefeitura abre inscrições para venda de pontos fixos no aniversário de Guaratinguetá – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, realizará no dia 13 de junho o evento em comemoração aos 395 anos da cidade, que acontecerá na Avenida Presidente Vargas – Vila Paraíba.

Como parte da organização do evento, a Prefeitura abre as inscrições para venda de espaço tipo pontos fixos á quem desejar comercializar produtos no local. Os interessados deverão comparecer no próximo dia 05 de junho (quinta-feira), das 9h às 11h, na sede da Secretaria de Cultura, à Praça Conselheiro Rodrigues Alves, nº 48 – 1º andar – Centro.

📝 Munido dos seguintes documentos:

Cópia do RG

Cópia do comprovante de residência

No ato da inscrição, cada pessoa poderá escolher apenas um item para comercialização. Logo após o fim das inscrições, será realizado o sorteio das áreas disponíveis.

📍 Áreas disponíveis e valores:

02 pontos para carrinho de pipoca – R$ 100,00 cada;

01 ponto para churros – R$ 300,00;

04 barracas 4×4 com alimentação (espetinho, milho verde, sorvete, bebidas, lanches etc.) – R$ 300,00 cada;

02 espaços para food trucks – R$ 300,00 cada;

O pagamento deverá ser feito até o dia 06 de junho, por meio de guia de recolhimento emitida pela Secretaria de Cultura, após o sorteio. A participação só será garantida mediante apresentação da guia paga.

📌 Orientações para expositores

Montagem das estruturas: dia 12/06 à noite (haverá segurança no local das 00h às 8h).

É proibido montar estruturas durante o horário do evento.

Todas as tendas devem estar em funcionamento a partir das 10h do dia 13/06.

⚠️ Regras importantes:

Bebidas devem estar geladas (proibido o uso de garrafas e copos de vidro);

Usar forro no chão das tendas com fritura ou alimentos gordurosos;

Ter extintor de incêndio no local;

Manter o espaço limpo e organizado;

É proibido furar a lona das tendas;

Não será permitida a venda de bebidas promocionais (ex: 3 por R$ 10,00);

Pontos de energia disponíveis: 110v e 220v;

Desmontagem somente após o término do evento.

🔄 Permissionários que já atuam na Av. Presidente Vargas e estão dentro da área do evento serão realocados, conforme orientação das Secretarias de Cultura e Turismo.