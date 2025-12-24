Agência Minas Gerais | Idene encerra o ano com aumento das entregas para a população do Norte e Nordeste de Minas

O Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Idene) aumentou neste ano em cerca de 6% a quantidade de itens doados destinados à segurança hídrica (caixas d’água e tubos); à produção agrícola (tratores, roçadeiras e plantadeiras) e de apoio à comercialização (barracas, jalecos e balanças). Neste ano, o Instituto inovou com o repasse também de kits para a apicultura. Foram doados para famílias, comunidades, produtores rurais e feirantes, em diferentes municípios, um total de 29.559 destes itens, ante 27.933 registrados no ano passado.

Segurança hídrica

No âmbito da segurança hídrica, para o enfrentamento da seca pelas populações que convivem com longos períodos de estiagem, foram doadas 7.382 caixas d’água e 21.257 tubos de PVC para canalização até as residências. Também no âmbito do acesso à água, o Instituto instalou em oito municípios nove kits fotovoltaicos, um a mais que no ano passado, para a energização de poços artesianos utilizando a luz solar. Essa ação beneficiou 470 famílias e 80 crianças de uma creche. Ao todo, foram instalados nove kits nos municípios de Grão Mogol, Várzea da Palma, Verdelândia, Gameleiras, Novo Oriente de Minas (2), Mirabela, Francisco Dumont e Lassance.

Com os kits, muitas comunidades deixaram de pagar contas da energia elétrica que até então energizava os poços. Em Lassance, a economia deverá ser de R$ 5 mil, de acordo com Alisson Vinicius Soares, gestor de Convênios da Prefeitura Municipal. “Com essa economia será possível investir em mais caixas d’água e em novas redes para levar a água até a casa de mais pessoas ”, disse.

Leite para primeira Infância

Desde abril o Instituto executa em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedese) o programa Leite para a Primeira Infância, destinado às mães com filhos de idade entre dois e seis anos, em situação de vulnerabilidade econômica e nutricional. O programa atende atualmente a cerca de 18 mil famílias e já distribuiu 743 mil litros de leite em 98 municípios. Essa ação se junta ao programa PAA Leite, executado em parceria com o Governo Federal e que também distribui leite para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Para Maria Érica Rocha, de 42 anos, mãe de Ághata, de cinco, moradora de Coração de Jesus, no Norte de Minas, receber o Leite para Primeira Infância é uma “ótima ajuda, principalmente para quem é de baixa renda e que precisa bastante”, disse.

Apoio ao pequeno empreendedor

O Idene viabilizou a participação gratuita de 85 expositores, entre artesãos e microempreendedores, em nove feiras e exposições ao longo de 2025. Números maiores que no ano passado, com seis feiras e 68 participantes. O Instituto adquire áreas nos eventos e instala gratuitamente os expositores em estandes individuais, onde podem divulgar seus produtos e realizar vendas.

Maelson Nunes Silva é artista plástico em Ladainha, no Norte de Minas, e participou do 30º Festival da Cachaça de Novo Cruzeiro. Ele elogiou a infraestrutura e a oportunidade de negociar encomendas futuras.

Henrique Oliveira Carvalho, diretor-geral do Idene, argumenta que o incremento das entregas neste ano reflete a seriedade do trabalho do Instituto, cada vez mais atento às demandas da população. “Nosso compromisso é levar à população do Norte e Nordeste de Minas as políticas públicas que estão contribuindo para transformar e melhorar a vida das pessoas”, disse.