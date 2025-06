Quadrilhas levam brilho e emoção na primeira noite de concurso

Concurso de Quadrilhas Juninas – 1ª Noite – Foto: Divulgação/PMBV



Na edição que celebra os 25 anos do Maior Arraial da Amazônia, a emoção tomou conta da Arena Junina na noite desta terça-feira, 3, na abertura do Boa Vista Junina 2025. Grupos de acesso e especial deram início ao concurso de quadrilhas com figurinos coloridos, passos bem-marcados e histórias que emocionaram o público.

O presidente da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec), Dyego Monnzaho, destacou que essa foi apenas a primeira noite de uma extensa programação. “São 25 anos de Boa Vista Junina com uma superestrutura e segurança. Na Arena, nós ampliamos a capacidade de receber o público e vimos esse público vir prestigiar”, falou.

Houve também a entrega de faixas para a Maria Lucarelly (Rainha da Diversidade), Érica Rodrigues e Rafael Nascimento (Casal de Noivos) e Amanda Prola e Sanderson Cabral (Rainha Caipirinha e Rei Matuto) deste ano. O diretor Chiquinho Santos também chamou alguns dos pioneiros do Boa Vista Junina para singelas homenagens. A Arena Junina se uniu em aplausos e cantou parabéns aos 25 anos do Maior Arraial da Amazônia.

O início do espetáculo

Primeiramente, a quadrilha Joaninha Caipira (grupo de acesso) foi quem inaugurou o tablado do BV Junina 2025. Com o tema “Amazônia, o pulmão do mundo: em busca do equilíbrio dos quatro elementos”, levou a mensagem de prevenir e defender o meio ambiente, para estabelecer o equilíbrio e a vida na Terra.

Logo após, a quadrilha Coração de Estudante foi a segunda da noite, levando ao público um mix de histórias envolvendo o casal Bastião e Chicória. Com o tema “O Contador de Histórias em: A Nossa Vila Nordestina”, o grupo reforçou a importância da união e de fazer o bem ao próximo.

Por fim, a quadrilha Namoro Caipira entrou na Arena Junina com o tema “Eu Sou o Tempo”. Na apresentação, o grupo reforçou a importância de viver todos os momentos, destacando o presente, mas sem deixar de valorizar o passado e a existência do futuro. O encerramento ainda contou com uma homenagem à Albaniza Monteiro, fundadora da quadrilha.

Concurso de Quadrilhas Juninas – 1ª Noite – Foto: Divilgação/PMBV Grupo de acesso – Foto: Divulgação/PMBV

A entrada do Grupo Especial

Abrindo as apresentações do grupo especial, a quadrilha Espantalho Junino levou o tema “Na Trilha do Sertão, onde coragem é lei e liberdade é paixão”. Além disso, apresentação se passou na cenográfica Vila de São Sebastião, interior da Bahia, retratando de forma fiel a resistência e garra que o povo cangaceiro carrega, tendo como foco a história de Maria Bonita e Lampião.

Em seguida, foi a vez do tablado se tornar palco do Baile Real da Explosão Caipira, que apresentou o tema “25 anos – É festa no Reino de São João!”. O casamento dos noivos abriu a performance com as bençãos de Santo Antônio, seguido pela celebração vibrante e repleta de alegria da quadrilha, que ainda prestou homenagens a Joel Rodrigues, fundador do grupo, que faleceu em 2020.

Posteriormente, a Eita Junino entrou na Arena sob fortes aplausos da torcida. Com o tema “A Arte de quem Vive da Fé”, o grupo homenageou todas as pessoas que trabalham de forma digna na produção de artefatos religiosos, mesmo quando – muitas vezes – esse seja o único sustento. A apresentação foi repleta de efeitos e rápidas mudanças de cenário.

Tradição familiar no Boa Vista Junina

A primeira noite do Boa Vista Junina 2025 reuniu centenas de famílias na Praça Fábio Marques Paracat. E na Arena Junina, o público vibrou a plenos pulmões a cada nova apresentação. Uma dessas pessoas foi a professora Kayani Firmino. Ao lado do namorado e da mãe, ela contou parte da sua história com o Boa Vista Junina.

“Desde criança eu dançava em quadrilhas. Antes, minha mãe me acompanhava para me prestigiar, mas com o tempo se tornou uma tradição pra gente. Além disso, as quadrilhas daqui são diferentes do Nordeste, de onde eu vim. As saias e figurino daqui, são feitos aqui mesmo. E o giro alto da saia, isso é daqui também. É diferente”, disse.

Fonte: Da Redação