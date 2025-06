Posted on

Por MRNews Wanessa Camargo surge ‘devastada’ no dia do casamento de Marcus Buaiz com Isis Valverde No mesmo dia em que Marcus Buaiz oficializou sua união com a atriz Isis Valverde, Wanessa Camargo passou por um momento delicado. Neste sábado (3), a cantora usou suas redes sociais para compartilhar com os fãs o motivo pelo […]