Orquestra Sinfônica Municipal e Helinho Medeiros se apresentam no 3º Festival Sesc Paraíba de Música

A Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa se apresenta, nesta sexta-feira (6), com o sanfoneiro Helinho Medeiros, no 3º Festival Sesc Paraíba de Música. O evento, que acontece no município de Areia desde a última segunda-feira (2), segue até o próximo sábado (7), com uma programação que inclui shows de vários artistas paraibanos e nacionais.

“É um orgulho para toda a nossa equipe da Funjope ofertarmos à cidade de Areia e ao 3º Festival de Música do Sesc a apresentação da nossa Orquestra Sinfônica Municipal. É a segunda vez que participamos do festival e voltamos agora com um repertório mais contemporâneo, mais ligado aos festejos juninos. A sanfona do Helinho Medeiros tem esse charme e essa distinção muito importante. Isso mostra a importância que tem a nossa Orquestra”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele lembra que a Fundação realiza, há quase quatro anos, um trabalho com a Orquestra, que inclui concertos públicos mensais, além dos grandes eventos junto com a Companhia Municipal de Dança.

“Todos nós, da Prefeitura de João Pessoa, nos orgulhamos de poder manter essa Orquestra com a qualidade dos músicos e musicistas que nós temos, se apresentando para a Paraíba, levando música de qualidade para Areia e para outras cidades. Estamos muito contentes com esse momento que a nossa cultura está vivendo”, acrescenta o diretor.

O maestro Nilson Galvão lembra que a Orquestra esteve, ano passado, na segunda edição do Festival, e recebeu o convite novamente em 2025. “Desta vez, estamos retornando com um repertório mais popular. Faremos uma abertura de Beethoven, mas pensamos em fazer um concerto mais voltado às festividades do São João. Teremos como solista o acordeonista Helinho Medeiros, já pensando nessa ideia do período junino. Assim, a protagonista será a sanfona”, pontua o regente.

Para ele, será um encontro maravilhoso do universo sinfônico com a tradição das festividades juninas. “Nossa apresentação em Areia vai ter essa roupagem. Fora Beethoven, tocaremos obras de Zequinha Abreu, Piazzolla, Tom Jobim, Helinho Medeiros com a canção Véu da Aurora, Luiz Gonzaga, Sivuca, Jacob do Bandolim e Jackson do Pandeiro. Vamos fazer um forrobodó diferente para o público que estiver em Areia”, brinca o maestro.

Helinho Medeiros afirma que está ansioso para sua estreia com a Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa. “Estou numa expectativa muito boa para esse concerto lá em Areia com a Orquestra da Prefeitura. Já me apresentei com outras orquestras, inclusive a Orquestra Sinfônica da Paraíba, com a Orquestra Sinfônica da UFPB, e essa é a primeira vez que me apresento com a Orquestra Sinfônica Municipal. Estou muito feliz e me sinto muito honrado com o convite”, ressaltou.

O instrumentista garante que será um concerto super bonito. “Vamos tocar obras muito clássicas para a sanfona como ‘Lamento Sertanejo’, de Dominguinhos, ‘Algodão’, de Luiz Gonzaga, vamos fazer ‘Oblivion’, de Astor Piazzolla, um medley de Jackson do Pandeiro já chegando num clima mais junino. Também estou muito feliz de tocar com a Orquestra um arranjo de Véu da Aurora, uma música minha e de Adeildo Vieira, que está no meu primeiro disco, lançado em primeiro de abril”, revelou.

Helinho lembra que tinha escrito um arranjo um tempo atrás para Orquestra, e agora, para fazer nessa versão, adaptou para um formato mais atual. “Ficou bem bonito. Estou muito contente com todo esse movimento, todas essas coisas lindas que estão acontecendo, e esse concerto vai ser muito bom. Estou muito agradecido pelo convite do maestro Nilson Galvão, do professor Samuel Espinoza, agradeço também ao Sesc. O público pode se preparar que vai ser uma noite muito linda lá em Areia”, promete.

Programação – De segunda a domingo, das 8h às 17h, a programação também envolve a BiblioSesc, ao lado da Igreja Matriz, e visitas mediadas à exposição de artes no Centro da Cultura e Arte Horácio de Almeida.

Palco principal

Quarta-feira (4/6)

20h – Coro Sinfônico da Paraíba

21h30 – Parahyba Ska Jazz

Quinta-feira (5/6)

20h – Banda Filarmônica Abdon Felinto Milanez

21h30 – Os Gonzagas

Sexta-feira (6/6)

20h- Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa

21h30 – Zé Filho

Sábado (7/6)

20h – Orquestra Acadêmica do 3º Festival Sesc de Música

21h30 – Amazan

Teatro Minerva

Quarta-feira (4/6)

19h – Recital de Música de Câmara

Quinta-feira (5/6)

18h – Recital de Música de Câmara

19h – Orquestra da Universidade Federal da Paraíba

Sexta-feira (6/6)

18h – Recital de Música de Câmara

19h – Yuri Gonzaga