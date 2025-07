Nova Iguaçu oferece capacitações exclusivas para mulheres

A Prefeitura de Nova Iguaçu está com inscrições abertas para dois workshops voltados para a área da alimentação. Ao todo, foram disponibilizadas 100 vagas exclusivas para mulheres que queiram empreender no ramo da culinária com foco na geração de renda. As capacitações são oferecidas pela Secretaria da Mulher de Nova Iguaçu (SEMUNI), em parceria com o Instituto Gourmet, e acontecem em julho.

Para participar das atividades, as interessadas podem se inscrever diretamente na sede da SEMUNI, na Rua Terezinha Pinto, nº 297, Centro, ou então via WhatsApp pelo número 2698-2451.

O primeiro workshop acontece na próxima terça-feira (8), às 13h, e será uma aula prática de confecção de salgados assados. Além de aprenderem a preparar os salgados, as alunas receberão dicas de apresentação, precificação e vendas do produto. Para esta atividade, as inscrições devem ser realizadas até 6 de julho ou até que as 50 vagas sejam preenchidas.

Já a segunda capacitação será no dia 11, também às 13h, e ensinará as mulheres a confecção de bolos caseiros. Elas aprenderão técnicas de apresentação, conservação e saborização e também receberão dicas de precificação e vendas do produto. Para esta atividade, foram disponibilizadas 50 vagas. As inscrições devem ser feitas até 9 de julho.

O objetivo dos workshops é capacitar mulheres para empreender na área da alimentação, estimulando o desenvolvimento de habilidades práticas, o fortalecimento da autoestima e a autonomia financeira por meio da culinária. “A proposta é despertar o potencial empreendedor por meio da confeitaria, oferecendo uma alternativa acessível e lucrativa para mulheres que desejam iniciar ou fortalecer seu próprio negócio”, disse a secretária da Mulher de Nova Iguaçu, Drª Roberta.

As capacitações serão realizadas no Instituto Gourmet, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 2187, Centro de Nova Iguaçu.