Brasil fatura 28 medalhas, 11 de ouro, no tênis de mesa paralímpico

A seleção brasileira de tênis de mesa paralímpico voltou a brilhar esta semana no ITTF World Future de Santiago (Chile), uma semana após somar 30 pódios em competição similar em Buenos Aires (Argentina). Nesta quinta-feira (5) a equipe amarelinha encerrou sua participação com outras 28 medalhas, 11 delas de ouro. Os últimos pódios do Brasil foram hoje (5) nas duplas. A participação do país nos dois torneios tem como objetivo aumentar a experiência internacional dos atletas.

Os brasileiros fizeram uma final 100% nacional nas duplas mistas XD 14-20. A parceira da paulista Jennyfer Parinos com catarinense Gabriel Antunes foi ouro após derrotar a dupla da catarinense Danielle Rauen (Paris 2024) ao lado do paulista Luiz Manara, por3 sets a 0 (12/10, 11/2 e 11/4). Rauen e Manara ficaram com a prata e Lethicia Lacerda e Jean Mashki com o bronze.

Medalhista de bronze nos Jogos de Paris (ao lado de Bruna Alexandre), Daniele Rauen assegurou outro ouro hoje (5) nas duplas femininas classe WD14-20. Em parceria com a paulista Jenniffer Parinos, a catarinense venceu todas as partidas da fase de grupos, sem perder um set sequer. Vale destacar que na disputa de algumas classes, não houve eliminatórias nem finais.

Quem também comemorou o topo do pódio foi a parceria da goiana Thaís Fraga com a mineira Mariliane Amaral, que passou invicta na fase de grupos das duplas femininas WD14-20.

Já no masculino, na classe MD19, a dupla dos paulistas Cláudio Massad com Luiz Manara foi vice-campeã após ser superada na final, no detalhe, pelos chilenos Manuel Echaverguren e Claudio Benjamin Bahamondes por 3 sets a 2 (9/11, 11/8, 11/9, 7/11 e 7/11).

A segunda prata do dia foi dos paulistas Carlos Moraes e Fábio Silva que perderam a decisão para os argentinos Elias Romero e Gabriel Copola por 3 sets a 2 (11/4, 11/4, 11/6, 14/12 e 16/14).

Nas disputas individuais, na quinta (5), a seleção já havia faturado 17 medalhas, sete delas de ouro. Subiram ao lugar mais alto do pódio Danielle Rauen, Thaís Fraga, Gabriel Antunes, Lucas Carvalho, Luiz Manara, Paulo Salim e Carlos Moraes.

Pódios brasileiros em Santiago

Disputas individuais

OURO

Danielle Rauen – classe 8-10

Thais Fraga – classe 1-2

Gabriel Antunes – classe 10

Lucas Carvalho – classe 9

Luiz Manara – classe 8

Paulo Salmin – classe 7

Carlos Eduardo – classe 4-5

PRATA

Marliane Amaral – classe 1-2

Cláudio Massad – classe 10

Lucas Arabian – classe 4-5

Fábio Silva – classe 3

Iranildo Espíndola – classe 1-2

BRONZE

Jennyfer Parinos – classe 8-10

Lethicia Lacerda – classe 8-10

Aline Ferreira – classe 6-7

Jean Mashki – classe 8

Ryan Victor – classe 10

Guilherme Costa – classe 1-2

Duplas

OURO

Thais Fraga e Fábio Silva – classe XD4-10

Thais Fraga e Marliane Amaral – classe WD10

Danielle Rauen e Jennyfer Parinos – classe WD14-20

Gabriel Antunes e Jennyfer Parinos – classe XD14-20

PRATA

Danielle Rauen e Luiz Manara – classe XD14-20

Cláudio Massad e Luiz Manara – classe MD18

Carlos Moraes e Fábio Silva – classe MD4-8

BRONZE

Paulo Salmin e Lucas Carvalho – classe MD18

João Pedro Possas e Logan Wade (Estados Unidos) – classe MD18

Lucas Arabian e Gabriel Mataruna – classe MD4-8

Jean Mashki e Lethicia Lacerda – classe XD14-20

Lethicia Lacerda e Jeanelly Scarlett (México) – classe WD14-20