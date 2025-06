Cuiabá x Paysandu; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Cuiabá x Paysandué válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (06) às 21h35 hs (horário de Brasília). A partida tem Cuiabá como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por NOTÍCIAS DO Furacão

Notícias do Cuiabá

Novorizontino x Chapecoense; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Botafogo-SP x Coritiba; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Cuiabá x Paysandu: Prováveis Escalações, Onde Assistir e Palpites para o Jogo da Série B 2025

Nesta sexta-feira, 6 de junho de 2025, a partir das 21h35 (horário de Brasília), o Cuiabá enfrenta o Paysandu na Arena Pantanal, em um duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida será fundamental para o time do Mato Grosso, que busca voltar ao grupo de acesso à elite do futebol brasileiro.

Situação na Tabela

O Cuiabá ocupa atualmente a 4ª colocação, com 18 pontos conquistados em 10 jogos. Já o Paysandu vive uma situação difícil, ocupando a lanterna da competição com apenas 4 pontos em 10 partidas. Essa diferença no desempenho dos times cria um cenário favorável para os mandantes, que jogam em casa e contam com o apoio da torcida para seguir firme na luta pelo acesso.

Onde Assistir

A partida terá transmissão exclusiva pelo Disney+, possibilitando que os torcedores acompanhem todos os lances ao vivo e com alta qualidade. Para os apostadores, assistir ao jogo ao vivo é fundamental para análises e decisões durante as apostas ao vivo.

Athletic x Cuiabá; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Atlético-GO x Goiás; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Prováveis Escalações

Cuiabá (Técnico: Guto Ferreira)

Goleiro: Mateus Pasinato

Defesa: Mateusinho, Bruno Alves, Alan Empereur e Sander

Meio-campo: Patrick De Lucca, Denilson e Max

Ataque: Juan Christian, Derik Lacerda e Edu

Paysandu (Técnico: Claudinei Oliveira)

Goleiro: Matheus Nogueira

Defesa: Bryan Borges, Maurício Antônio, Quintana e PK

Meio-campo: Martínez, Matheus Vargas e Leandro Vilela

Ataque: Borasi, Rossi e Benítez

Arbitragem

O árbitro principal será Marcello Ruda Neves Ramos da Costa, auxiliado por Lucas Costa Modesto e Lehi Sousa Silva. O VAR ficará sob responsabilidade de Pablo Ramon Goncalves Pinheiro.

Palpites e Análise para Apostas

Com base na situação atual das equipes, o Cuiabá é o favorito para vencer o confronto, especialmente atuando em casa. O Paysandu precisa reagir para sair da zona de rebaixamento, mas o desempenho recente e a força do adversário tornam a missão complicada.

Para quem aposta, algumas opções interessantes incluem:

Vitória do Cuiabá: com odds geralmente favoráveis devido ao melhor momento do time.

com odds geralmente favoráveis devido ao melhor momento do time. Ambos os times marcam: considerando que o Cuiabá tem um ataque ativo, e o Paysandu, mesmo com dificuldades, pode buscar o gol.

considerando que o Cuiabá tem um ataque ativo, e o Paysandu, mesmo com dificuldades, pode buscar o gol. Mais de 2,5 gols: a tendência de partidas movimentadas na Série B pode se repetir aqui.

Considerações Finais

Este duelo entre Cuiabá e Paysandu é decisivo para o Campeonato Brasileiro Série B 2025. O time da casa quer se manter firme no grupo que sonha com a elite do futebol nacional, enquanto o Paysandu luta para evitar a queda para a Série C. Acompanhe o jogo ao vivo no Disney+ e aproveite para conferir os melhores palpites e promoções nas principais casas de apostas.

Fique ligado na Gazeta Esportiva para mais notícias, análises e informações sobre o futebol brasileiro e mundial.

Tags: Cuiabá, Paysandu, Série B 2025, Campeonato Brasileiro, apostas esportivas, onde assistir futebol, Disney+, palpites Série B, futebol brasileiro, futebol ao vivo.

Tags: apostas esportivas, Série B 2025, Novorizontino x Chapecoense, onde assistir Série B, palpites futebol, casas de apostas, campeonato brasileiro Série B.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.