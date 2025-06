Em produção para quebrar mais um recorde, Maior Paçoca do Mundo completa 10 anos de tradição e sabor

Preparação da Maior Paçoca do Mundo – Foto: Andrezza Mariot



Uma verdadeira obra-prima da culinária roraimense, a Maior Paçoca do Mundo se tornou um dos símbolos do Boa Vista Junina, atraindo milhares de pessoas ao evento, ao longo dos últimos 10 anos. Desse modo, para seguir com a tradição, a iguaria produzida com uma combinação de carne e farinha de mandioca está sendo preparada pesagem e distribuição gratuita no próximo sábado, 7, na Praça Fábio Marques Paracat.

Conforme a Prefeitura, a meta desta edição é superar a pesagem do ano passado. Para isso, o preparo do alimento conta com 2.700 kg de carne fresca (que é desidratada e perde peso), bem como 750 kg de farinha de mandioca, 90 kg de cebola, além do óleo.

Recorde

De acordo com o presidente da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura, Dyego Monnzaho, a Prefeitura está se preparando para quebrar mais um recorde.

“O aniversário do Boa Vista Junino é de 25 anos e a grande estrela internacional dessa festa é a paçoca. Desde o ano passado, a pesagem entrou para o livro dos recordes, oficialmente. Nós somos os detentores do recorde e isso é motivo de orgulho para a prefeitura que consegue realizar esse trabalho. Todos os preparativos são em muitas etapas, desde a separação dos ingredientes a distribuição da deliciosa paçoca, acompanhada de banana”, disse.

Neste ano, a Maior Paçoca do Mundo completa 10 anos de tradição no Boa Vista Junina e valorização da culinária local. Entretanto, a produção da iguaria foi interrompida em 2021 e 2022 devido à pandemia do coronavírus. Servida pela primeira vez em 2015, a Prefeitura idealizou o alimento para ser o “bolo” de aniversário regional na comemoração de 15 anos do Maior Arraial da Amazônia. À época, o primeiro recorde foi de meia tonelada (500 kg), desde então a pesagem aumenta a cada edição.

Paçoca no Guinness Book

Em 2024, a Maior Paçoca do Mundo entrou no Guinness World Records, pesando 1 tonelada e 356 kg. A paçoca de carne une as culturas indígena e nordestina em um alimento que desperta não só o apetite, mas um misto de tradição e memórias afetivas, revelando a essência da Amazônia para os mais diversos paladares.

Segundo a diretora de Turismo, Alda Amorim, a Prefeitura se prepara para distribuir o alimento para a população e visitantes.

“Toda a equipe está comprometida e com muita responsabilidade. Cada ano é um novo desafio. A Prefeitura já é muito experiente na produção da Maior e Paçoca do Mundo e todo mundo está empenhada e confiante na busca por mais um recorde. A produção está dentro do cronograma para que sábado, às 19h, no Boa Vista Junina, a gente possa pesar, torcer e comemorar mais um recorde”, contou.

Peso da Maior Paçoca do Mundo em todas as edições:

2015 – 500 kg

2016 – 775 kg

2017 – 856 Kg

2018 – 1.023 Kg

2019 – 1.050 Kg

2022 – 1.131 Kg

2023 – 1.264 kg

2024 – 1 tonelada e 356 kg

