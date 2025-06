Furgão do CineSolarzinho é atração pioneira que transforma energia solar em projeção de cinema para crianças – Agência de Notícias

A sessão será realizada no CEU das Artes do Laranjeiras, com uma programação voltada ao público infantil e que poderá ser conferida por toda a família

O CineSolarzinho, versão destinada ao público infantil do primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, estará, no dia 5 de julho, a partir das 18h, no CEU das Artes do Laranjeiras. Na telona, serão exibidos gratuitamente curtas-metragens ambientais e a animação “Chef Jack – O Cozinheiro Aventureiro”, todos com recursos de acessibilidade. A entrada é gratuita e as famílias contarão com distribuição de pipoca.

A 1ª edição do CineSolarzinho é viabilizada pelo ProAC (Programa de Ação Cultural), com patrocínio do Grupo CPFL Energia, que tem a State Grid como acionista majoritária, apoio do Instituto CPFL e da Prefeitura Municipal de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult). A realização é da Brazucah Produções e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Pensado especialmente para as crianças, o CineSolarzinho surge como uma alternativa cultural gratuita e ao ar livre para toda a família, proporcionando uma experiência divertida e acessível.

“O CineSolarzinho é um projeto essencial para a democratização da produção audiovisual no Brasil, considerando que apenas 9% das cidades brasileiras possuem salas de cinema. Além disso, ir ao cinema pode ser uma atividade cara para as famílias, que gastam com ingressos, transporte e pipoca. O Cinesolarzinho não só oferece filmes que ampliam o imaginário infantil, mas também cria novas possibilidades de visão de mundo para os pequenos, que são o nosso futuro. E, no primeiro cinema do Brasil movido por energia limpa e renovável, essa experiência é ainda mais enriquecedora”, diz Cynthia Alario, idealizadora do projeto.

O furgão, uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz, é o protagonista responsável pela magia do CineSolarzinho. O veículo é adaptado com placas fotovoltaicas no teto e carrega tudo que requer um cinema: cadeiras e banquetas, sistemas de conversão de energia e armazenamento, de som e projeção, incluindo a tela. Suas luzes coloridas, a decoração, feita em material reciclado, e os objetos com princípios de magnetismo e eletricidade (laser e bola de plasma) ensinam, de forma lúdica, como a luz do sol se transforma em energia elétrica.

O CEU das Artes está localizado na Rua Washington Pensa, 969, no Parque das Laranjeiras. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo WhatsApp: (15) 99705-6713.

PROGRAMAÇÃO

Sessões de Cinema

Data: Sábado (05/07)

Horários: 18h – 1ª sessão: curtas-metragens ambientais

19h – 2ª sessão: animação “Chef Jack – O Cozinheiro Aventureiro”

SINOPSES DOS FILMES

1ª sessão

‘Histórias milenares – conhecendo a China’ – Direção: Carlos Munhoz, Cynthia Alario e Paulo Perez – Brasil – 2025 – Documentário – 6 min

Nesse curta-metragem, a equipe do CineSolar apresenta curiosidades e informações sobre a China, seu povo, sua cultura e o impacto da tecnologia nas fontes de energia renovável. Com um roteiro interativo e dinâmico, o público é convidado a praticar algumas palavras em mandarim, além de descobrir aspectos desse fascinante país.

‘Lagrimar’ – Direção: Paula Vanina – Brasil – 2024 – Animação – 14 min

Joana, uma menina solitária em busca de água, em meio à seca, encontra um novo significado em sua jornada ao vivenciar um encontro inesperado e enigmático.

‘Os Macurus’ – Direção: Julia Vellutini e Mateus de Jesus – Brasil – 2022 – Animação – 7 min

Ao tentar revitalizar uma praça, utilizando a reciclagem e o reaproveitamento de diversos materiais como ferramentas, os Macurus se deparam com um monstro sem forma.

‘Where Are You From?’ – Direção: Juan Cristiani – Uruguai – 2023 – Animação – 2 min e 40 s

Uma jornada cinematográfica imersiva, transmitindo efetivamente a urgência de abordar desastres ambientais e suas consequências, por meio do realismo e da fantasia.

‘Ilha do Lixo’ – Direção: Elisa Guimarães – Brasil – 2023 – Animação – 8 min e 40 s

Janaína e seu pai Alfredo enfrentam um congestionamento por causa de uma enchente. A menina joga uma garrafa de plástico pela janela do carro. A partir desse momento, acompanhamos toda a trajetória da garrafa, passando pelo esgoto, por bacias de água doce e pela população ribeirinha, até o mar, onde a garrafa se acomoda em uma das grandes ilhas de plástico presentes no oceano.

‘Vellozia’ – Direção: Pedro de Castro Guimarães – Brasil – 2024 – Animação – 13 min

Fruto do Projeto Águas Cerratenses: semear para brotar, executado pela Rede de Sementes do Cerrado em parceria com a Semeia Cerrado e a Associação de Coletores Cerrado Pé, “Vellozia” é um desenho animado que aborda as aventuras de Vellozia, Ana e Miro para solucionar os desafios causados por mudanças climáticas em sua comunidade. A história se passa no Cerrado, o berço das águas, onde as crianças precisam aprender com a natureza sobre como restaurar o bioma, recuperar nascentes e enfrentar os problemas ambientais.

‘Céu Fumaça – a emergência climática na voz das crianças’ – Direção: Jader Gudin – Brasil – 2022 – Animação – 5 min e 50 s

O curta de animação “Céu fumaça – A emergência climática na voz das crianças” traz esses e outros depoimentos de crianças, que vivem em diferentes regiões brasileiras; elas nos contam como veem e percebem o impacto da emergência climática em suas vidas. O filme é uma realização da Toca de Barro Filmes e do Portal Lunetas, iniciativa do Instituto Alana. A produção faz parte do movimento #KidsFirst e do especial do Lunetas, “Emergência climática e as infâncias: por um futuro no presente”.

‘Floresta que refresca’ – Direção: Ianah Mello – Brasil – 2019 – Animação – 5 min e 10 s

A animação aborda a questão das mudanças climáticas, apresentando uma proposta para repensarmos nossa relação com o meio ambiente.

‘Verde!’ – Direção: Rodrigo Luluca – Brasil – 2020 – Animação – 6 min e 13s

Um filme que retrata a vida de uma árvore que cresce solitária, porém, acaba por conhecer uma menina inteligente, dinâmica e amante do mundo verde (natureza). O filme repudia o abate excessivo de árvores e incentiva a proteger o meio ambiente.

2ª sessão

‘Chef Jack – O Cozinheiro Aventureiro’ – Direção: Guilherme Fiuza Zenha – Animação – Brasil – 2023 – 1h12min

Chef Jack é um chef de cozinha de bom coração, mas com uma pitada a mais do que o necessário de confiança. Ele é um dos prodígios da Culinária da Aventura, viajando por todos os cantos do planeta, cozinhando e achando os ingredientes mais raros e finos para completar suas receitas. Porém, sua vida doce azeda, quando erra a mão em uma de suas receitas e sua reputação cai drasticamente. Para provar a todos que seu erro não lhe define, ele entra na competição de culinária chamada Convergência de Sabores. Mas, se Jack pensava que ganharia essa tranquilamente, precisará aprender a trabalhar em dupla, ao lado do novato Leonard.