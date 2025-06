Governo de SC conclui segunda edição do programa Santa Catarina Levada a Sério com R$ 2,5 bilhões em investimentos nos municípios

Fotos: Eduardo Valente/GOVSC

O Governo de Santa Catarina concluiu nesta semana o programa Santa Catarina Levada a Sério – Prestando Contas, uma iniciativa que fortaleceu o diálogo e a parceria com os municípios e resultou em investimentos que ultrapassam R$ 2,5 bilhões em obras, projetos e ações em todas as regiões do estado.

Lançado em 2023, o programa começou com uma maratona de visitas do governador Jorginho Mello às 21 associações que representam todos os 295 municípios catarinenses anunciando os primeiros investimentos do governo. O objetivo foi ouvir de perto as demandas, aproximar o governo dos prefeitos e vices e construir soluções conjuntas para os desafios locais.

Agora, nesta segunda etapa, o governador retornou às regiões, percorrendo as 21 associações de municípios de Santa Catarina, reunindo-se novamente com todos os 295 prefeitos e seus vices para prestar contas do que foi investido nesses dois anos e meio de gestão, apresentar os resultados alcançados e garantir mais recursos para projetos considerados de maior relevância dos municípios.

“Esse é um governo municipalista de verdade. Fomos até cada canto do estado, ouvimos todos os prefeitos e vices, e hoje podemos mostrar os resultados desse trabalho conjunto. São mais de R$ 2 bilhões investidos em obras e melhorias que impactam diretamente a vida das pessoas. Avançamos com a rede trifásica levando energia boa para empresas e propriedades do interior, o programa Estrada Boa está levando infraestrutura com asfalto novo e concreto. Na Saúde, eu pedi para que o paciente fosse atendido mais perto de casa, por isso estamos ampliando cirurgias e outros procedimentos nos hospitais de todas as regiões. Fomos o estado que mais abriu leitos de UTI do Brasil no último ano. Enfim, são investimentos em todas as áreas para atender os catarinenses”, destacou o governador Jorginho Mello.

Em cada associação regional dos municípios o governador e sua equipe tiveram reuniões individualizadas com todos os 295 prefeitos e vice-prefeitos. Além do governador, o programa é conduzido pela secretária do Gabinete do Governador, Danielli Pinheiro Porporatti, o secretário de Estado da Casa Civil, Kennedy Nunes, e o secretário-adjunto de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Ricardo Grando. As reuniões também contaram com a participação da direção da Casan, Celesc, IMA, secretaria de Estado da Educação e a secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil.

“O caminho é esse: ouvir, planejar, executar e, principalmente, prestar contas. Mostrar aos catarinenses onde e como o dinheiro público está sendo investido”, completou Jorginho Mello.

“Nas nossas reuniões foram firmados 589 convênios e mais de 1.400 compromissos, que estão viabilizando obras e projetos nas áreas de infraestrutura, saúde, mobilidade, educação, esporte e outros setores essenciais do nosso estado. Esse foi um programa construído com muito carinho pelo nosso governador e em nome dele eu preciso agradecer todo o apoio dado pelas 21 associações dos municípios do nosso estado. Foi graças à estrutura física deles em cada região que pudemos sentar com todos os prefeitos e ouvir as demandas. Essa é uma forma de levar a estrutura do Governo do Estado pra mais perto de cada prefeito, de cada prefeita”, ressaltou a secretária do Gabinete do Governador.

Segunda edição do programa SC Levada a Sério encerrou no dia 2 de junho, em Blumenau, com a participação de gestores municipais da região do Vale Europeu

Um novo modelo de gestão

O programa também representou uma mudança na forma de se fazer gestão pública em Santa Catarina. A aproximação direta, o despacho ágil das demandas e a liberação de recursos de maneira simplificada permitiram que os projetos saíssem do papel mais rapidamente, beneficiando diretamente a população.

“Temos um governador municipalista e que gosta de estar perto dos prefeitos e das pessoas. Nessa segunda rodada do programa estivemos com cada prefeito explicando os investimentos e novas parcerias. Em cada associação a gente percebia a felicidade dos prefeitos e das prefeitas recebendo o aval do governador para novos investimentos nas suas cidades. Agora começa uma segunda etapa do programa que é também na Casa Civil com os encaminhamentos de toda a documentação necessária para a liberação de recursos junto a nossa secretaria da Fazenda, sob o comando do secretário Cleverson”, enfatizou o secretário de Estado da Casa Civil, Kennedy Nunes.

Ainda segundo Kennedy Nunes, a segunda edição do Santa Catarina Levada a Sério – Prestando Contas terminou, mas o diálogo e a parceria com os municípios continua. “O Governo do Estado reafirma o compromisso de seguir trabalhando lado a lado com as prefeituras, com foco em resultados concretos e melhorias para a vida dos catarinenses”, conclui o secretário.