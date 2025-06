Ibama fará blitz ambiental na semana nacional do meio ambiente

Prédio do Ibama em Boa Vista – Foto: Reprodução



A programação do Ibama acontece nesta quinta-feira, 5, com a realização de blitz ambiental, em frente à sede, na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Além disso, a ação contará com servidores do Ibama e brigadistas do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo). Os cidadãos receberão cartilhas e folders sobre os riscos e consequências dos incêndios florestais e dos desmatamentos.

Em seguida, no auditório da instituição, haverá apresentações das ações do Prevfogo, do Programa Quelônios da Amazônia, do Centro de Triagem de Animais Silvestres e palestra sobre poluição por mercúrio, com o analista ambiental do ICMBio, Romerio Bríglia.

Posteriormente, no dia 6, a programação segue com apresentações dos resultados dos setores de fiscalização, de educação ambiental, da flora, e de outros setores. A professora doutora Franciele Rocha, da Universidade Federal de Roraima, ministrará uma palestra sobre poluição por resíduos plásticos.

Dia Mundial do Meio Ambiente

Este ano o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente, instituído pela ONU, é “Combate à Poluição por Plásticos”. Livrar o planeta da poluição é uma contribuição importante para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que incluem a proteção de mares e oceanos, a recuperação de ecossistemas, bem como a preservação da biodiversidade.

Intitulado Junho Verde, o Dia Nacional da Educação Ambiental, comemorado no dia 3 de junho e a Semana Nacional do Meio Ambiente, celebrada de 1º a 5 de junho, foram as datas em que o Ibama lançou uma campanha interna de doação de livros para estimular a leitura. Nesse sentido, o ponto de doação é no hall do Ibama e qualquer cidadão pode adotar um livro para ler.

A ideia é fazer com que a população reflita e colabore com a proteção da natureza. E acima de tudo, adote hábitos sustentáveis, com menos poluição nos nossos rios, destacou o superintendente do Ibama-RR, Diego Milleo Bueno.

Fonte: Da Redação